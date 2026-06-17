מנהיגי מדינות ה-G7 פרסמו הלילה (רביעי) הצהרה מדינית שעסקה בין היתר במזרח התיכון ובהסכם עליו חתם טראמפ מול האויב האיראני.

למרות השבחים שחילקו המנהיגים לטראמפ על ההסכם, מספר נקודות חשובות וחיוביות עבור ישראל עלו בהצהרה, וכך נכתב:

"אנו מכירים בפריצת הדרך ובהזדמנות הקיימת כיום במזרח התיכון. אנו מברכים על ההכרזה על הסכם בין ארצות הברית לאיראן, שהושג תחת מנהיגותו החזקה של הנשיא טראמפ, בתמיכתן של מדינות מתווכות, המספק הזדמנות היסטורית למנוע מאיראן להשיג נשק גרעיני כלשהו", אלא שבכך לא הסתפקו המנהיגים, והדגישו את הצורך "להתמודד עם האיומים הקשורים לפעילותה האזורית והבליסטית. אנו תומכים ומוכנים לתרום ליישומה".

חשוב לציין כי אין כל אזכור לנושא הבליסטי ותמיכת איראן בפרוקסי בהסכם הביניים, נושאים אליהם רמזו המנהיגים בבירור בהכרזתם.

"אנו מאשרים מחדש כי זכות המעבר ללא הגבלות או אגרה היא אבן היסוד של הסחר הבינלאומי", כתבו המנהיגים והבהירו כי הם מתנגדים לגביית אגרה כלשהיא, למרות טענות האיראנים כי תיגבה אגרה בתום שישים הימים.

"אנו מסכימים כי היוזמה הרב-לאומית, העצמאית וההגנתית בהובלת צרפת ובריטניה יכולה למלא תפקיד חשוב בהקלת חידוש התנועה הימית במצרי הורמוז על ידי הגנה על ספינות סוחר, הרגעת מפעילי ספנות מסחריות ותמיכה באימות הסרת כל המוקשים".

עוד כתבו המנהיגים: "אנו תומכים בתוקף בהסכם דיפלומטי איתן ומקיף, בהתאם למזכר ההבנות שהושג על ידי הנשיא טראמפ, אשר יוכל להביא שלום וביטחון לכלל האזור. אנו מדגישים את הצורך במשא ומתן למטרה זו כדי להתמודד עם האיומים שמציבה איראן באזור ומחוצה לו ולהבטיח שלעולם לא תשיג נשק גרעיני. אנו מסכימים כי משא ומתן כזה ייהנה מתרומות של שותפים אזוריים ובינלאומיים רלוונטיים, כולל הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית (סבא"א). אנו מאשרים מחדש כי איראן לעולם לא תשיג נשק גרעיני", עמדה עקבית של אירופה והמערב.

לגבי סוגיית לבנון הפתיעו המנהיגים כאשר לא דרשו נסיגה ישראלית במסמך, ואף דרשו את פירוקו של חיזבאללה. "בלבנון, אנו תומכים, באמצעות הפסקת אש איתנה ומיידית, במאמצי ההנהגה הלבנונית להשיג את פירוק הנשק של חיזבאללה ואת המונופול על הנשק, ולהגן על שלמותה הטריטוריאלית וריבונותה של לבנון באמצעות ערבויות ביטחון בינלאומיות מתאימות".

לגבי עזה, דרשו מנהיגי המדינות המתועשות להאיץ "את המאמצים ההומניטריים ואת המאמצים לשיקום ואת היישום המהיר של צעדים פוליטיים וביטחוניים רלוונטיים. אנו קוראים לסיום האלימות בגדה המערבית".

ולסיום, אמירה דרמטית וחשובה במיוחד בימים אלו כאשר האיראנים הוכיחו שליטה מוחלטת במיצר, ויכולת סחיטה עתידית של המערב באמצעותו: "אנו מתחייבים להאיץ את גיוון נתיבי אספקת האנרגיה על מנת להפחית את הפגיעות העולמית למצרי הורמוז ולהגדיל את מלאי האנרגיה שלנו. אנו מברכים על הפוטנציאל של קנדה לספק קיבולת נוספת משמעותית לשווקים הגלובליים בשנים הקרובות".