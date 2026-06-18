הפרשן הבכיר מאיחוד האמירויות הערביות, אמג'ד טהא, הידוע בתמיכתו הציבורית בישראל, יוצא במתקפה חריפה וחסרת תקדים נגד ההסכם החדש שחתם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מול המשטר באיראן.

הפרשן האמירתי הביע תרעומת וזעם על הדרישה האמריקנית לעצור את הפעילות הצבאית נגד שלוחותיה של טהראן באזור, ועל ההסכם שחתמה ארה"ב מול איראן.

לדברי טהא, הצעדים האחרונים של הממשל בוושינגטון מהווים פגיעה אנושה במערכות היחסים של המעצמה עם שותפותיה האסטרטגיות. טהא פנה באופן ישיר אל המנהיג האמריקני ואמר כי "ברכות, הנשיא טראמפ, אולי הבטחת עסקה זמנית, אבל זעזעת את האמון של כמעט כולם סביבך למעט אולי ג'יי די ואנס והמנהיג העליון של איראן".

בדבריו הדגיש הפרשן האמירתי את חשיבותה של מדינת ישראל עבור הביטחון האמריקני, תוך שהוא מותח קו ישיר בין ארגוני הטרור השונים הפועלים במזרח התיכון. "תקיפת חברים שעמדו לצידך בזמן מלחמה תוך הגנה על אויב שתקף את שניכם היא הדרך שבה אומות מפסיקות לבטוח בך, אפילו אם הן ממשיכות לחייך למצלמות", הסביר טהא בפרסומו.

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הפרשן הוסיף כי "כפי שרבים מאיתנו, כולל אני, רואים זאת, ישראל היא בעלת הברית הגדולה ביותר של אמריקה במזרח התיכון". הוא חידד את הבעייתיות של התנאים המסתמנים ואמר כי "לומר לישראל לא להכות את חיזבאללה למען עסקה עם איראן זה כמו לומר לאמריקה לא להכות את אל-קאעידה בגלל שאתה מנהל משא ומתן עם חמאס".

הביקורת של טהא התייחסה גם לחוסר היציבות של המהלך הפוליטי ולטווח הזמן המצומצם של ההבנות שהושגו בין המדינות. הפרשן האמירתי טען כי המהלך הנוכחי אינו משקף עבודה מדינית נכונה או ארוכת טווח שתשרת את האינטרסים של ארצות הברית או של בעלות בריתה בעולם.

בדבריו, האשים טהא את האדם שעומד מאחורי הסכם הכניעה האמריקני: סגן הנשיא ג'יי די ואנס.

הוא חתם את דבריו בלעג כלפי ההסכם הזמני, תוך שהוא קובע כי "היום, טראמפ וג'יי די ואנס איבדו את האמון של 8.3 מיליארד אנשים על כדור הארץ והרוויחו את הכבוד של איש אחד בלבד: המנהיג העליון של המשטר האסלאמי באיראן. חילופים די מרשימים", וסיכם כי "ועסקה שנמשכת רק 60 יום? זו לא דיפלומטיה, זו הפסקת אש עם תאריך תפוגה קצר יותר מקרטון חלב".