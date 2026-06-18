ומה חושב מרקו רוביו על ההסכם? הפרצוף שלו אתמול אמר הכל | צפו

מאז חתם הנשיא טראמפ על ההסכם עם איראן, קולו של אדם אחד לא נשמע: שר החוץ של ארה"ב מרקו רוביו.

​מדיווחים בארה"ב עלה כי מזכיר המדינה והיועץ לביטחון לאומי של ארצות הברית, מרקו רוביו, התנגד בשיחות סגורות להסכם השלום הראשוני עם איראן במתכונתו הנוכחית.

רוביו ביסס את עמדתו על דוחות מודיעין אשר קבעו כי הסיכוי שטהראן תוותר על שאיפותיה הגרעיניות קלוש ביותר. ספקנותו הפנימית של שר החוץ נחשפה בעודו שומר כאמור על שתיקה מוחלטת בפומבי מאז ההכרזה על מזכר ההבנות.

​הסכם ההבנות שנחתם מעניק לאיראן הקלה מיידית בדמות הסרת המצור הימי האמריקני על נמליה וחידוש המסחר.

בתמורה, הסכימה איראן רק באופן עקרוני שלא לפתח נשק גרעיני והתחייבה להימנע מגביית אגרות במצר הורמוז למשך 60 יום בלבד. הדיונים הטכניים המורכבים על פירוק תוכנית הגרעין נדחו לשלב מאוחר יותר ללא כל ערובה להצלחתם.

​במסיבת עיתונאים שנערכה בצרפת בתום פסגת שבע המדינות המתועשות, עמד רוביו שקט וחתום פנים מאחורי הנשיא דונלד טראמפ.

גולשים ברשתות החברתיות הביעו תמיכה ברואיו וכתבו: "אנחנו יודעים מה אתה עובר ומתפללים עבורך". אחרים ציינו כי הם מעולם לא ראו את רוביו בפנים חתומות כל כך.

טראמפ התבדח על חשבונו של סגן הנשיא ג'יי די ואנס, אשר הוביל את המשא ומתן וצפוי לחתום על ההסכם השבוע בשווייץ. "אם זה יצליח, אני אקח את הקרדיט", אמר טראמפ והוסיף, "אם זה לא יצליח, אני מאשים את ג'יי די. כדאי שתהיה זהיר, ג'יי די!".

​היעדרותו של רוביו מקמפיין ההסבר של הממשל עוררה תשומת לב רבה בחוגים דיפלומטיים, שכן הוא נחשב לאדריכל הראשי של מדיניות החוץ הנוכחית.

לעומתו, ואנס הפך לפנים של ההסכם שמפלג כעת את השורות במפלגה הרפובליקנית. עוזריו של סגן הנשיא רואים בשר החוץ את המתחרה המרכזי והמסוכן ביותר של ואנס בקרב עתידי על המועמדות לנשיאות.

​ואנס מצדו הגן על ההסכם בריאיון לרשת סי-בי-אס ותקף את מבקריו מימין. "אני חושב שיש כמה אנשים שפשוט רוצים שההפצצות יימשכו, ללא קשר לשאלה אם זה משיג משהו עבור האמריקנים", אמר סגן הנשיא והוסיף, "אני כן חושב שיש אנשים שלפעמים מבלבלים בין המטרות לבין האמצעים". ואנס הבהיר כי יש להתנגד ללחצים פנימיים הדורשים משלוח כוחות צבא לאיראן.

​חוקרים מעריכים כי הסוגיה האיראנית תלווה את המערכת הפוליטית בארצות הברית עוד חודשים ארוכים. פרופ' רייד פאולי מאוניברסיטת בראון העריך כי חלון הזמנים המצומצם של 60 הימים יוארך וייגרר אל תוך מערכת בחירות האמצע. לדבריו, "בהינתן המרחק בין הצדדים בסוגיות הגרעין המרכזיות, יהיה תמריץ רב בממשל להתרחק מהכישלון הזה".