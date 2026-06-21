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דיווח | ישראל העבירה לטראמפ: אלו שלוש התנאים לנסיגת צה"ל בדרום לבנון

בישראל קיימת תמימות דעים לגבי אי-נסיגה מדרום לבנון והחזקת השטח שמצפון לקו הצהוב | עם זאת, בדרג המדיני מוכנים לשמוע על נסיגה מסוימת תחת תנאים קשוחים | ישראל אינה רואה את עצמה מחויבת להסכם טראמפ בכל הנוגע ללבנון (חדשות) 

טראמפ ונתניהו (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

השיחות המדיניות המתנהלות בוושינגטון בין משלחות מישראל ומלבנון תחת חסות אמריקנית מתמקדות בשלב זה בניסיון להוביל לניתוק משמעותי של הקשר המתרחב בין ללבנון, במקביל לחיבור הזירות שביצע נשיא ארה"ב כאשר חתם על המזכר עם האיראנים.

המהלך הדיפלומטי הנוכחי מגיע על רקע ההסכם המקיף שחתם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ עם הממשל באיראן, אשר השלכותיו הישירות כוללות גם את הזירה הלבנונית.

לפי דיווח ב'ישראל היום', במסגרת המגעים הללו, גיבשה ישראל שלושה תנאי מינימום ברורים אשר בלעדיהם לא תתבצע כל נסיגה של כוחות צבא מדרום .

הדרישה הראשונה של מערכת הביטחון היא הרחקת כלל מעבר לקו צפון הליטאני, לצד פירוק מוחלט של כל תשתיות הטרור שהקים הארגון במרחב שמדרום לנהר.

התנאי השני והרחב ביותר שמציבים בירושלים הוא הבטחת חופש פעולה מבצעי מלא ל, שיאפשר לחיל האוויר ולכוחות היבשה לפעול באופן עצמאי לצורך הסרת איומים ביטחוניים עתידיים.

במקביל לכך, גורמים רשמיים מבהירים כתנאי שלישי כי המדינה תידרש להחזיק ברצועת הגנה קדמית קבועה, בדומה למתכונת הפעילות הנוכחית של כוחות הביטחון בסוריה וברצועת עזה.

במילים אחרות, בישראל מבהירים לטראמפ כי לא תיתכן נסיגה מוחלטת בשום שלב, וכי הקו הצהוב יישאר בכל מקרה - גם אם חיזבאללה יפורק מדרום לליטאני ושאר התנאים יקוימו.

בצמרת הדרג המדיני והצבאי הבכיר קיימת כעת תמימות דעים מוחלטת לפיה אין לבצע כל נסיגה מהקו הצהוב בתוך השטח הלבנוני מחוץ למסגרת ההבנות הללו. עם זאת, בישראל מוכנים לבחון אפשרות של העברת אזורים מוגדרים הנמצאים כיום בשליטת צה"ל לידי צבא לבנון כתוכנית פיילוט, במטרה לבדוק אם הכוחות המקומיים מסוגלים לנקות את השטח מאויב.

צה"לאיראןדונלד טראמפחיזבאללהלבנון

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