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למרות הודעות הפרידה

לא יוצא לגמלאות: המטוס הנשיאותי האגדי של ארה"ב ימשיך לטוס לצד היורש החדש

למרות הודעות פרידה מרגשות מצד בכירים בבית הלבן, מטוס ה-Air Force One הוותיק לא נשלח למוזיאון | במקום זאת, הוא צפוי להמשיך לשרת את נשיא ארצות הברית לצד מטוס ה-747 החדש והמפואר שנתרם על ידי קטאר, עד להגעת הדור הבא של המטוסים הנשיאותיים ב-2028 (בעולם)

המטוס הנשיאותי (צילום: רשתות חברתיות)

רבים סברו כי אחד הסמלים המזוהים ביותר עם נשיאות עומד לסיים את דרכו. לאחר 35 שנות שירות, בכירים בבית הלבן פרסמו השבוע הודעות פרידה נרגשות ממטוס ה-VC-25A, גרסת ה"בואינג 747" המשמשת כ-Air Force One מאז 1990. אלא שכעת מתברר כי הפרידה הייתה מוקדמת.

על פי דיווח שפורסם ב-Luxury Launches, חיל האוויר האמריקאי הבהיר כי המטוסים הוותיקים אינם יוצאים משירות. במקום זאת, הם יצטרפו למטוס החדש שנכנס לצי הנשיאותי, מטוס בואינג 747-8 מפואר שהוסב במיוחד עבור הנשיא לאחר שנתרם על ידי ממשלת קטאר..

המטוס החדש, המכונה VC-25B Bridge, נועד לשמש כפתרון ביניים עד להשלמת פרויקט ה-Air Force One הבא של בואינג, שסובל מעיכובים משמעותיים ועלויות תפוחות. בעוד שהמטוסים החדשים המקוריים היו אמורים להיכנס לשירות לפני שנים, ההערכות המעודכנות מדברות על אספקה רק במהלך שנת 2028.

טראמפ חשף את המטוס החדש בטקס חגיגי בבסיס אנדרוז. מדובר במטוס יוקרה עצום שעבר שדרוגים מקיפים, כולל מערכות תקשורת, אבטחה והגנה מתקדמות. המטוס נצבע בסכמת צבעים חדשה של אדום, לבן, כחול כהה וזהב, בניגוד לעיצוב התכלת הקלאסי שליווה את מטוסי הנשיא מאז ימי ג'ון קנדי.

הבלבול נוצר לאחר שבכירים בבית הלבן פרסמו ברשתות החברתיות הודעות שכינו את טיסת המטוס הוותיק "הנסיעה האחרונה". אולם בהמשך התברר כי הכוונה הייתה לסיום פרק מסוים בשירותו, ולא להוצאתו המלאה מהצי. בפועל, מטוסי ה-VC-25A הוותיקים ימשיכו לטוס לצד המטוס החדש ולהעניק גיבוי וגמישות מבצעית עד שהדור הבא של המטוסים הנשיאותיים יהיה מוכן.

כך, לפחות בשנים הקרובות, אחד המטוסים המפורסמים ביותר בעולם לא ייעלם מהשמיים. במקום זאת, הוא יקבל שותף חדש ומפואר במיוחד, במה שהופך את צי המטוסים הנשיאותי האמריקאי לאחד היקרים והמרשימים שנראו אי פעם.

ארה"בדונלד טראמפמטוסנשיא ארה"ב
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