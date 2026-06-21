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ימים דרמטיים

משבר בשיחות? הדרישה המשפילה של האיראנים מהנשיא טראמפ וישראל כתנאי המשך למשא ומתן

האם שיחות ארצות הברית-איראן בשוויץ התפוצצו כבר ביום הראשון? אחרי האיומים של טראמפ המשלחת האיראנית עזבה את המקום, אלא שכאן צצו דיווחים סותרים | מצד אחד, דווח כי למרות שהשיחות הופסקו להיום - הן אינן התבטלו, מנגד, ברשת הלבנונית המזוהה עם חיזבאללה דווח איראן מאיימת כי לא ישובו למו"מ ללא התנצלות של טראמפ ונסיגה ישראלית מדרום לבנון (אקטואליה)

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השיחות בשוויץ נקלעו שוב למשבר? ערוץ אל-מיאדין הלבנוני המזוהה עם חיזבאללה ושות' דיווח הערב (ראשון) כי אין בכוונת משלחת לשוב לאולם הדיונים בטרם יגיש הנשיא טראמפ את התנצלות על דבריו ובטרם תיסוג ישראל מדרום לבנון.

המשבר החל לאחר שטראמפ החריף באופן משמעותי את הטון כלפי איראן במהלך היום, הן בריאיון שהעניק לפוקס ניוז והן בשורת פרסומים ברשת החברתית שבבעלותו.

הנשיא האמריקאי טען כי הוא "מחזיק את כל הקלפים" מול המשטר האיראני והזהיר כי אם לא תושג התקדמות במגעים המתנהלים בשווייץ, "יש לי אופציה של 60 ימים ואז אני אעשה מה שאני רוצה".

בשיחה עם רשת הטלוויזיה האמריקנית אמר טראמפ ש"ארצות הברית יכולה להיות המלאך השומר של מצר הורמוז ולגבות כעשרים אחוזים מהנפט. אם נצטרך - נוכל להשתלט על המצר". טראמפ הוסיף ואמר: "אם הם לא יעשו עסקה, אפוצץ להם את הצורה. אנחנו נגבה דמי מעבר".

בעקבות כך, סוכנות הידיעות האיראנית תסנים דיווחה כי המשלחת האיראנית עזבה את מתחם השיחות בשווייץ. תאגיד השידור האיראני דיווח כי "טרם ברור אם השיחות הישירות מול ארה"ב יימשכו או ייפסקו".

שר החוץ האיראני בפסגה

ראש משלחת המשא ומתן האיראנית, , כתב ברשת X כי "אם לאיומים שלהם הייתה השפעה, הם לא היו מגיעים לנקודת הייאוש הזו". הוא הוסיף כי איראן אינה נשענת על איומי ארצות הברית, הזהיר את וושינגטון "להיות זהירה בהצהרותיה", ואמר כי הכוחות המזוינים של איראן ערוכים להגיב: "על כל דבר שהם יאמרו - אנחנו נהיה אלה שנפעל".

עם זאת, למרות דיווחים ראשוניים על נטישת השיחות, מתברר כי טהרן לא סגרה את הדלת בפני המשך המגעים, ובתיווך קטאר ופקיסטן נעשים מאמצים למנוע קריסה מלאה של המשא ומתן. מקור איראני אמר לרויטרס כי השיחות בשווייץ בין ארה"ב לאיראן פסקו, אך לא הסתיימו.

איראןהסכם עם איראןשיחות הגרעיןג'יי די ואנסמוחמד באקר קאליבאף

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5
חחחחחח אל מיאדין והפרסים האלה חיים בסרט קומדיה מבטיח לכם!! דורשים שטראמפ יתנצל וצה"ל ייסוג מלבנון בשביל לחזור לשולחן... מאיפה הבאתם את החוצפה הזאת יא חולי נפש?? טראמפ עוד שנייה מוחק לכם את הנפט בהורמוז ואתם מציבים תנאים של מורים בגן ילדים
שירן
4
הן אינן התבטלו. אין, אינו וכו' זה רק בהטיית הווה. אינו קיים, אינו אוכל, אינו לומד. בעבר ובעתיד יש להשתמש במילה לא. לא התבטלו. לא אכל לא שתה לא למד. וכנ"ל בהטיית עתיד. שמחתי לעזור.
מויש
למדתי משהו, תודה
הילה
3
כי מראש צרים אראנו ומגבעות אשורנו הן עם לבדד ישכן ובגוים לא יתחשב. מה טובו אוהליך יעקב משכנותיך ישראל.
יעקב
2
מה שבטוח זה שהאמריקאים תמיד חושבים שהערבי זה משהו תרבותי שהן שלו זה הן ולא זה לא והם מנסים לגרור גם את ראשי המדינה בדימינות שלהם, הם לא מוכנים להבין ולדעת ש"יעני" זה המילה הכי חזקה ורגילה אצלם
לוי
1
באמת יצא מכל החורים העסק הזה
נמאס

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