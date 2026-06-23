גל החום משגע את הצרפתים - שקופצים למים | התוצאה: 40 הרוגים

לפחות 40 בני אדם טבעו למוות בצרפת ועוד מספר בני אדם איבדו את חייהם בגרמניה, כתוצאה מגל חום קיצוני וחסר תקדים השוטף את מערב אירופה.

גל החום הקיצוני במערב אירופה הביא מיליוני תושבים לנסות ולהתקרר במקורות מים לא מפוקחים תוך סיכון חייהם. שיא החום בצרפת צפוי להיות מחר (רביעי) עם 41 מעלות בפריז ו-43 בבורדו.

שרת הספורט והנוער של צרפת, מרינה פרארי, התייחסה למצב ואמרה כי "זה לא דבר שיש להקל בו ראש, ללכת לשחות באזורים לא מפוקחים במהלך גל חום". פרארי הוסיפה כי אנשים רבים מדי פונים אל מאגרי מים ונהרות מבלי לקחת בחשבון את הסכנות הטמונות בכך.

עומסי החום הכבדים שוברים שיאים היסטוריים, כאשר בצרפת נרשם יום יוני החם ביותר מאז תחילת המדידות, לצד הלילה החם ביותר בתולדות המדינה שבו נמדד ממוצע מינימלי של 21.6 מעלות צלזיוס. יותר ממחצית משטח צרפת נמצא תחת התרעה אדומה.

בספרד השכנה נרשמו טמפרטורות של 45 מעלות בעיר אנדוז'ר וצפי ליותר מ-44 מעלות באזור קורדובה. נציג שירות המטאורולוגיה הספרדי, רובן דל קמפו, ציין בכלי התקשורת כי "ישנן ראיות לכך שגלי חום מתרחשים כעת בתדירות גדולה יותר בתחילת הקיץ מאשר בעשורים הקודמים".

גם באיטליה הוכרז מצב חירום ב-15 ערים מרכזיות, ובבריטניה נערכים ליום יוני החם ביותר בהיסטוריה עם צפי ל-40 מעלות וסגירת בתי ספר. מקרי המוות הרבים בצרפת כוללים נערה בת 13 שלא ידעה לשחות וטבעה בנהר הסן לעיני משפחתה.

כדורגלן מקצועי צעיר נפצע אנוש לאחר שחולץ מנהר הרון באזור שבו הרחצה אסורה לחלוטין. בנוסף, שני ילדים בני שנתיים וארבע מתו בדרום המדינה לאחר שנמצאו ברכב נעול במגרש חנייה.

בגרמניה נמשו גופותיהם של שלושה גברים מנהר הריין, ואיגוד הצלת החיים הגרמני הזהיר כי גברים נוטים להערכת יתר של יכולותיהם הגופניות במים במטרה לברוח מהחום, שצפוי להגיע ל-40 מעלות במדינה. בהולנד ובבלגיה השכנות הופעלו תוכניות חירום לאומיות לקראת שיא החום בשל החשש לחיי קשישים וילדים.

הטמפרטורות הקיצוניות פוגעות קשות גם בתשתיות ובאתרי התיירות ביבשת. בצרפת נאלצו הרשויות להשבית את תחנת הכוח הגרעינית גולפך, מאחר שטמפרטורת המים בנהר הגארון המשמש לקירור הכורים טיפסה ל-28 מעלות, הרף המקסימלי המותר על פי החוק הצרפתי.

בפריז נסגר מגדל אייפל שעות ארוכות לפני המועד המתוכנן בשל עומס החום. נשיאת מחוז איל-דה-פראנס, ואלרי פקרס, קראה לתושבי אזור הבירה לעבוד מהבית ולא להשתמש בתחבורה הציבורית, והסבירה כי "פסי הרכבת אינם יכולים לעמוד בטמפרטורות שמעל 50 מעלות. לכן יהיו לנו שיבושים רבים בתחבורה הציבורית".

במקביל, ממשלת איטליה הפעילה הגנות תעסוקה מיוחדות המאפשרות לעובדי בניין וחקלאות להפסיק את עבודתם בשעות השיא ולקבל פיצויים מהמדינה.