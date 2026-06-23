ספר חדש של עיתונאי הניו יורק טיימס, מגי הברמן וג'ונתן סוואן, חושף את הדרמה מאחורי הקלעים של הסכם הפסקת האש בעזה.

הספר, שנקרא "שינוי משטר: בתוך הנשיאות האימפריאלית של דונלד טראמפ", מתעד את שנתו הראשונה של דונלד טראמפ בכהונתו השנייה ומציג הצצה ליחסים המתוחים בין המנהיגים.

​המשבר החל בעקבות תקיפה אווירית שביצע צה"ל ב-9 בספטמבר נגד הנהגת חמאס בדוחה. התקיפה התרחשה יום לאחר שיועצו של ראש הממשלה, רון דרמר, נפגש במיאמי עם ג'ארד קושנר וסטיב ויטקוף.

בעקבות הפעולה, טענו קושנר וויטקוף בפני בכירים בבית הלבן כי "דרמר שיקר לנו", וקושנר אף אמר למקורב באותם ימים כי "אני בחוץ. הישראלים משוגעים".

​בעקבות זאת ניסח קושנר את תוכנית 20 הנקודות של טראמפ, אשר תוקנה בהמשך על ידי ראש ממשלת קטאר, השייח' מוחמד בן עבד אל-רחמן אל-ת'אני.

טראמפ הציג את פרטי התוכנית למנהיגים ערבים ומוסלמים עוד לפני שהם הובאו לידיעת ישראל. כאשר ראש הממשלה בנימין נתניהו התקשר לנשיא, העבירה ראש הסגל סוזי ויילס את השיחה לטראמפ וחיברה אליה את קושנר וויטקוף שנשארו על הקו.

​במהלך שיחת הטלפון הסוערת, שהתקיימה בשולי עצרת האו"ם בספטמבר האחרון, צעק טראמפ על נתניהו ואמר לו כי "כולם חולים ממך, ביבי".

הנשיא האמריקני המשיך ותקף באומרו כי "כל היהודים עייפים ממך. אפילו שני היהודים בשיחה הזו עייפים ממך".

טראמפ הבהיר כי לא יאפשר את סיכול המהלך והוסיף כי "*** אתה לא יכול לסגת מזה. אני החבר הכי טוב שהיה לישראל אי פעם. כולם שונאים אותך, ואני עמדתי לצדך. זה הסכם מצוין עבור ישראל".

​למרות חילופי הדברים הקשים, נתניהו ניאות לבסוף והסכים למתווה שהוצג לו. יומיים לאחר מכן הופיעו השניים במסיבת עיתונאים משותפת והציגו חזית מאוחדת, שבה הצהיר טראמפ כי נתניהו יקבל ממנו גיבוי מלא אם חמאס יסרב לחתום. בסופו של דבר נחתם ההסכם הרשמי ב-8 באוקטובר, וזמן קצר לאחר מכן שוחררו 20 החטופים החיים שנותרו בשבי ברצועת עזה.