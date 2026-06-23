הערכות רבות וסימני שאלה גוברים בוושינגטון סביב מצבו הבריאותי של דונלד טראמפ, בעקבות חשיפת קיומו של מטופל אלמוני בן 79 שקיבל גישה מיוחדת וחסרת תקדים לתרופת הרזיה ניסיונית.

הבית הלבן סירב להכחיש באופן רשמי כי הנשיא הוא המטופל המדובר, והפנה את הפניות הרבות למחלקת הבריאות ושירותי האנוש.

​דובר הבית הלבן, קוש דסאי, נמנע ממתן תשובה ישירה לשאלה האם טראמפ הוא המטופל, וטען כי הערכת הבריאות האחרונה שלו מכסה את הנושא.

עם זאת, בדיקה של המזכר הרפואי הרשמי של הנשיא מעלה כי אין בו כל אזכור למחלות המורכבות שתוארו בבקשת הטיפול המיוחדת.

​הגישה המוקדמת לתרופה הניסיונית "רטרטרוטייד" של חברת אלי לילי אושרה במסגרת תוכנית "שימוש בחמלה" של סוכנות ה-FDA, המיועדת לחולים במצב קשה.

הבקשה הוגשה בחודש אפריל האחרון על ידי רנגנת מוניאפה, קלינאי בכיר במכוני הבריאות הלאומיים (NIH), ומשכה מיד את תשומת לבם של הדרגים הרפואיים הגבוהים ביותר במדינה.

​בבקשה הרפואית צוין כי המטופל סובל מהשמנת יתר עמידה, דום נשימה בשינה ויתר לחץ דם ריאתי, המוגדר כמחלה מסכנת חיים. עוד נחשף כי המטופל בן ה-79 טופל בעבר בתרופות הרזיה אחרות אך השיג תוצאות מתונות בלבד, וכי הרופאים המליצו שלא לבצע ניתוח בריאטרי בשל גילו המתקדם ומחלות הרקע שלו.

​דוברת מחלקת הבריאות ושירותי האנוש, אמילי היליארד, התייחסה למדיניות האישורים ומסרה כי "ה-FDA תומך בתוכניות גישה מורחבות שיכולות לספק לחולים במצבים חמורים או מסכני חיים גישה לטיפולים מחקריים כאשר אין טיפולים מאושרים ברי השוואה או מספקים זמינים. כל בקשה נבחנת לגופו של עניין בהתבסס על הנסיבות הקליניות והדרישות החוקיות והרגולטוריות החלות".