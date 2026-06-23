תיעוד שהתפרסם היום (שלישי) ברשתות החברתיות הצליח לעורר סערה רבתי, וזכה לשיתוף מאות אלפי פעמים ברשת X.
בתיעוד נראים מוסלמים שיעיים מציינים את חודש העשוראא, נשים לצד גברים המקיימים את טקס התטביט, הלקאה עצמית שצריכה להתבצע במהלך החודש לפי דתם.
בתיעוד נראים כמה עשרות מוסלמים לבושים שחורים, ברקע מתנגנת מוזיקה אסלאמית.
אלא שהתיעוד אינו מגיע מאיראן או מעיראק, אלא ממנצ'סטר בבריטניה, שם כיהן כראש העיר אנדי ברנהאם מהלייבור שצפוי לעמוד בקרוב בראשות הממשלה.
הציוץ הגיע גם לאילון מאסק, שצייץ מחדש את הסרטון מבלי לצרף טקסט.
0 תגובות