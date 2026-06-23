אירופה איננה לא, זה לא באיראן: התיעוד המזעזע שמסעיר את הרשתות - גם מאסק צייץ מחדש תיעוד שהתפרסם היום ברשתות החברתיות הצליח לעורר סערה רבתי, וזכה לשיתוף מאות אלפי פעמים ברשת X | בתיעוד נראים מוסלמים שיעים מלקים את עצמם ברחוב, וזה לא מתרחש באיראן (בעולם)