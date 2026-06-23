כיכר השבת
אירופה איננה

לא, זה לא באיראן: התיעוד המזעזע שמסעיר את הרשתות - גם מאסק צייץ מחדש

תיעוד שהתפרסם היום ברשתות החברתיות הצליח לעורר סערה רבתי, וזכה לשיתוף מאות אלפי פעמים ברשת X | בתיעוד נראים מוסלמים שיעים מלקים את עצמם ברחוב, וזה לא מתרחש באיראן (בעולם)

1תגובות

תיעוד שהתפרסם היום (שלישי) ברשתות החברתיות הצליח לעורר סערה רבתי, וזכה לשיתוף מאות אלפי פעמים ברשת X.

בתיעוד נראים מוסלמים שיעיים מציינים את חודש העשוראא, נשים לצד גברים המקיימים את טקס התטביט, הלקאה עצמית שצריכה להתבצע במהלך החודש לפי דתם.

בתיעוד נראים כמה עשרות מוסלמים לבושים שחורים, ברקע מתנגנת מוזיקה אסלאמית.

אלא שהתיעוד אינו מגיע מ או מעיראק, אלא ממנצ'סטר בבריטניה, שם כיהן כראש העיר אנדי ברנהאם מהלייבור שצפוי לעמוד בקרוב בראשות הממשלה.

הציוץ הגיע גם לאילון מאסק, שצייץ מחדש את הסרטון מבלי לצרף טקסט.

איראןבריטניהמנצ'סטרשיעים

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
בריטניה ז"ל
שששש

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר