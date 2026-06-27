מחלקת המדינה האמריקנית תחת מזכיר המדינה מרקו רוביו פרסמה בשבת את נוסח ההסכם המלא שנחתם בין ישראל למדינת לבנון:

"מסגרת תלת־צדדית: בין ארצות הברית של אמריקה, מדינת ישראל והרפובליקה של לבנון.

ממשלת ישראל וממשלת לבנון, בתמיכתה המלאה של ארצות הברית תחת הנשיא דונלד ג'יי. טראמפ, מאשרות את יעדן המשותף להשגת שלום וביטחון בני־קיימא. כפי שמשתקף במסגרת תלת־צדדית זו ("המסגרת"), ובאמצעות הסכמים עתידיים, שתי המדינות מצהירות על שאיפתן לסיים את הסכסוך ביניהן, להבטיח את ריבונותן וביטחונן של שתי המדינות, ולכונן יחסי שכנות של שלום בין שתי המדינות.

1. ישראל ולבנון מאשרות את זכותה של כל מדינה להתקיים בשלום, ואת רצונן ההדדי לחיות בביטחון כמדינות ריבוניות שכנות.

ישראל ולבנון מצהירות בזאת על כוונתן להביא את הסכסוך לסיומו המוחלט, לטפל בגורמי היסוד שלו, ובכך להביא באופן רשמי לסיומו של כל מצב מלחמה ביניהן.

מסגרת זו, שהושגה לאחר סבבים רבים של משא ומתן ישיר בין הצדדים, נשענת על הסכמים והבנות קודמים שהצליחו, ומבטאת נחישות להשיג התקדמות בלתי הפיכה לקראת פתרון כולל של כל הסוגיות שבין שתי המדינות.

שתי המדינות מאשרות את כוונתן לפתור סוגיות אלה כמדינות ריבוניות באמצעות משא ומתן דו־צדדי ישיר, בתיווכה ובתמיכתה של ארצות הברית.

2. ממשלת ישראל וממשלת לבנון מתחייבות לתהליך הדדי, מדורג ובנוי בשלבים, הכולל תנאים ברורים, שבמסגרתו הכוחות המזוינים הלבנוניים (LAF) ישיבו את הריבונות האפקטיבית על כלל שטחה של לבנון, בכפוף לפירוק מנשק של כל הקבוצות החמושות שאינן מדינתיות ולפירוק התשתיות הקשורות אליהן, באופן שיהיה מאומת ושיאפשר לצבא ההגנה לישראל (צה"ל) להיערך מחדש בהדרגה מחוץ לשטח לבנון.

מרכיבי תהליך זה יפורטו בנספח ביטחוני, שיגובש בתמיכתה המלאה של ארצות הברית וישלים מסגרת זו.

המסגרת תקבע את הצעדים הנדרשים, את ההסדרים הביטחוניים ואת מנגנוני האימות הדרושים לקידום תהליך זה.

יישום מוצלח של מסגרת זו יסלול את הדרך ליחסים יציבים ושלווים בין שתי המדינות, ויאפשר לצה"ל להיערך מחדש מחוץ לשטח לבנון.

3. בהתאם לנספח הביטחוני, וכחלק מן המאמץ הרחב יותר להשגת מונופול של המדינה הלבנונית על החזקת הנשק ושליטה ריבונית בשטחה, הכוחות המזוינים הלבנוניים (LAF) יקבלו על עצמם בהדרגה אחריות ביטחונית מלאה ואפקטיבית באזורי פיילוט, אשר ישמשו כמנגנון לפריסה מחדש מדורגת ומאומתת של צה"ל ולפריסת הכוחות המזוינים הלבנוניים.

שני אזורי פיילוט ראשוניים כבר הוסכמו בין צה"ל לבין הכוחות המזוינים הלבנוניים, ואזורי פיילוט נוספים ייקבעו אף הם בהסכמה הדדית.

לאחר אישור כי פירוק מנשקן של הקבוצות החמושות שאינן מדינתיות ופירוק התשתיות שלהן באזורים אלה הושלמו בהצלחה, יקבלו הכוחות המזוינים הלבנוניים אחריות ביטחונית מלאה ואפקטיבית באזורים אלה, יחלו מאמצי שיקום הנתמכים על ידי הקהילה הבינלאומית, ואזרחים לבנונים יוכלו לשוב בבטחה לאזורים אלה, שיהיו נתונים לשליטה הבלעדית של רשויות המדינה הלבנונית.

ארצות הברית מתכוונת לעבוד בשיתוף פעולה הדוק עם שתי המדינות כדי לאמת ולתמוך בתהליך זה.

4. ממשלת לבנון שבה ומאשרת את מחויבותה הנחושה והבלתי הפיכה להשיב לעצמה ולהפעיל ריבונות מלאה על כל שטחה.

ממשלת לבנון תשקם את המונופול של המדינה על השימוש בכוח, תשיג פירוק מלא ומאומת מנשקן של כל הקבוצות החמושות שאינן מדינתיות, ותבטיח שלקבוצות אלה לא יהיה כל תפקיד צבאי או ביטחוני ולא כל יכולת חמושה בכל מקום בלבנון.

ממשלת לבנון מבקשת בזאת את תמיכתם של השותפים הבינלאומיים, ובייחוד של השותפים הערבים, בהנהגתה של ארצות הברית, כדי להשיג יעד זה.

5. ממשלת ישראל מדגישה כי פעולותיה הצבאיות בלבנון הן אך ורק תוצאה של ההתקפות, האיום הנשקף מצד, והכוונה העוינת של קבוצות חמושות שאינן מדינתיות, ובמיוחד חיזבאללה.

ממשלת ישראל מדגישה כי הסרת איום זה, באמצעות פירוק מנשקן ופירוק התשתיות של קבוצות אלה בכל רחבי לבנון, וכן באמצעות הסדרים ביטחוניים נוספים שיוסכמו בין שתי המדינות, תבטל כל צורך עתידי בפעולה צבאית של צה"ל או בנוכחותו בלבנון.

בהתאם לאמור לעיל, ממשלת ישראל מצהירה כי אין לה כל שאיפות טריטוריאליות בלבנון.

6. ממשלת לבנון, בהתאם למגילת האומות המאוחדות ובמסגרת הפעלת סמכותה הריבונית, שבה ומאשרת כי כוחות הביטחון שלה נושאים באחריות הבלעדית לביטחונה ולהגנתה של לבנון, וכי ממשלת לבנון מחזיקה בסמכות הריבונית הבלעדית להחליט על מלחמה ועל שלום.

ממשלת לבנון דוחה את טענותיה של כל מדינה או של כל גורם שאינו מדינתי להשתמש בכוח בשמה ללא הסמכה מפורשת ממנה, וחוזרת ומדגישה כי כל טענה מצד כל מדינה או כל גורם שאינו מדינתי להפעיל תפקיד צבאי או ביטחוני היא בלתי חוקית על פי החלטות ממשלת לבנון ומנוגדת לאינטרסים הלאומיים של לבנון.

7. ממשלת לבנון וממשלת ישראל מאשרות כי אין דבר במסגרת זו המונע מהן לממש את זכותן הטבועה להגנה עצמית, כפי שהיא מוכרת במגילת האומות המאוחדות ובהתאם למשפט הבינלאומי החל, תוך שהן שבות ומאשרות כי שום צד שלישי אינו רשאי לממש זכות זו בשמן.

שתי הממשלות מתחייבות להקים קבוצת תיאום צבאית, בתמיכתה ובהשתתפותה של ארצות הברית, כדי להבטיח את היישום הכולל של מסגרת זו.

8. שתי המדינות מאשרות כי הן חולקות את היעד של לבנון בטוחה ומשוקמת, הנתונה תחת ריבונות מלאה של המדינה הלבנונית, שבה שום קבוצה חמושה שאינה מדינתית אינה מהווה איום על ישראל, על לבנון או על אזרחי אחת משתי המדינות.

בנוסף, שתי המדינות מכירות בכך שהשבת הביטחון בדרום לבנון באמצעות פריסת הכוחות המזוינים הלבנוניים (LAF), חזרתה הבטוחה של האוכלוסייה האזרחית לאזור, וביטחונם של יישובי הצפון של ישראל, הם תנאים חיוניים ליציבות ולשלום ארוכי טווח.

9. ממשלת לבנון מתחייבת לתוכנית קפדנית, המבוססת על ביצועים, שתאפשר לחזק את יכולתם של הכוחות המזוינים הלבנוניים (LAF) לבסס שליטה צבאית וביטחונית מלאה בתוך לבנון, בהתאם להסדרים הביטחוניים שיוסכמו במסגרת המשא ומתן, וליישם את פירוקן מנשק של כל הקבוצות החמושות שאינן מדינתיות ולהפעיל סמכות אפקטיבית בכל רחבי לבנון.

ממשלת לבנון מברכת על נכונותה של ארצות הברית לתמוך במאמצים אלה, תוך הכרה בכך שכל סיוע אמריקאי חדש יהיה מותנה באופן מחמיר באבני דרך הניתנות לאימות, בשקיפות מלאה, בתוצאות מוכחות ובפיקוח מתמשך.

מאמץ זה יאפשר את השבת הריבונות הלבנונית באופן בטוח ומסודר, ובכך יתרום גם ליציבות ולביטחון הרחבים יותר של המזרח התיכון כולו.

10. בנפרד, ובמקביל, ארצות הברית תגייס את השותפים הבינלאומיים כדי לתמוך באופן פעיל בממשלת לבנון בשיקום המדינה, בתיקון התשתיות, בשיקום הכלכלה וביצירת הזדמנויות לשגשוג.

התמיכה צפויה לכלול גיוס סיוע משמעותי לשיקום ולצרכים הומניטריים עבור לבנון, תוכניות להתאוששות כלכלית ויוזמות השקעה, כדי שלבנון תוכל להתאושש משנים של סכסוך ולהעניק עתיד טוב יותר לכל אזרחיה.

11. לבנון וארצות הברית מתחייבות למנוע הזרמת כספים לכל ישות, ארגון או אדם המזוהים עם קבוצות חמושות שאינן מדינתיות, ולנקוט את כל האמצעים המשפטיים הזמינים כדי להוציא אל מחוץ לחוק את פעילותה של כל ישות, ארגון או אדם כאמור.

ממשלת לבנון מתחייבת במפורש למנוע מכספי השיקום להגיע לקבוצות חמושות שאינן מדינתיות ולגופים הקשורים אליהן.

12. עם חתימתה של מסגרת זו, שתי המדינות יפעלו להקים קבוצות עבודה שיגבשו את הסכם השלום והביטחון הכולל והמלא.

בנוסף, כדי להגשים את מטרותיה של המסגרת, שתי הממשלות יקימו באופן מיידי מסלולים משלימים של הידברות ישירה ומתמשכת, אשר יתנהלו בתיווכה של ארצות הברית.

שתי הממשלות מתחייבות לנהל את התהליך בתום לב עד להשגת שלום מלא ובר־קיימא, אשר יביא ביטחון, יציבות ושגשוג לעמי ישראל ולבנון.

13. בהתאם ליעדן המשותף לכונן יחסים יציבים ושלווים, ישראל ולבנון מתחייבות לנקוט צעדים בתום לב המבטאים כוונות חיוביות, ובכלל זה הפסקת כל פעולה עוינת או מזיקה בפורומים פוליטיים או משפטיים בינלאומיים.

בנוסף, הן מתחייבות לפעול לאיתור ולהשבת שרידי נעדרים ולהבאתם לקבורה, וכן לשחרור עצורים.

14. שתי הממשלות מכירות בתפקידה של ארצות הברית בתמיכה במאמציהן להביא לסיומו של סכסוך שנמשך עשרות שנים ולהקים יציבות מתמשכת ושלום כולל בין שתי המדינות.

הן מביעות את הערכתן העמוקה לחזונו ולהנהגתו של נשיא ארצות הברית, דונלד ג'יי. טראמפ.

נחתם בוושינגטון די.סי., ביום 26 ביוני 2026, בשלושה עותקים מקוריים, בשפה האנגלית.