תגובה לתגובה אחרי התגובה האיראנית: ארה"ב תקפה שוב הלילה באיראן | כל הפרטים אחרי חילופי האש בשבת בעקבות הירי האיראני על ספינה ביום שישי, ארה"ב שבה לתקוף הערב מטרות באיראן | סנטקום הודיע כי ביצע תקיפות מחודשות נגד מטרות צבאיות, לאחר שמכלית נוספת הותקפה היום במצר (בעולם)