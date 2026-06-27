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אחרי התגובה האיראנית: ארה"ב תקפה שוב הלילה באיראן | כל הפרטים

אחרי חילופי האש בשבת בעקבות הירי האיראני על ספינה ביום שישי, ארה"ב שבה לתקוף הערב מטרות באיראן | סנטקום הודיע כי ביצע תקיפות מחודשות נגד מטרות צבאיות, לאחר שמכלית נוספת הותקפה היום במצר (בעולם)

3תגובות
מצרי הורמוז (צילום: AI )

צבא ארה"ב הודיע הלילה (ראשון) כי ביצע תקיפות מחודשות נגד מטרות של הרפובליקה האיסלאמית.

התקיפות בוצעו לאחר ש תקפה ספינה נוספת היום במצר הורמוז, ככל הנראה בתגובה לתקיפה האמריקנית אמש.

פיקוד המרכז האמריקני הודיע הערב כי "כוחות ארה"ב ביצעו תקיפות נוספות לאחר מתקפת הספינה המסחרית האחרונה של איראן".

בהודעה נכתב כי "כוחות פיקוד מרכז ארה"ב (CENTCOM) ביצעו תקיפות נוספות נגד מטרות מרובות באיראן, 27 ביוני, בהוראת המפקד העליון.

לאחר התקיפות האמריקאיות אתמול בתגובה לתקיפה האיראנית על M/V Ever Lovely, איראן קיבלה הזדמנות לכבד את הסכם הפסקת האש אך בחרה שלא לעשות זאת כאשר כוחותיה שיגרו רחפן חד-כיווני שפגע ב-M/T Kiku הבוקר בשעה 4:30 לפנות בוקר שעון מזרח ארה"ב.

מכלית הנשאת דגל פנמה עברה ליד מיצר הורמוז עם יותר משני מיליון חביות נפט גולמי.

כוחות CENTCOM פתחו היום בתקיפות בתגובה ישירה לתוקפנות האיראנית המתמשכת נגד ספנות מסחרית.

מטוסי צבא אמריקאים כיוונו לתשתיות מעקב צבאיות איראניות, מערכות תקשורת, אתרי הגנה אווירית, מתקני אחסון של רחפנים ויכולות להנחת מוקשים.

מעברי כלי שיט מסחריים דרך מיצר הורמוז נמשכים. כוחות ארה"ב נותרים ערניים, קטלניים ומוכנים."

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איראןפיקוד המרכזמצרי הורמוז

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2
עכשיו בעוד שעות או ימים אירן תתקוף גם את ארה"ב ממש חתול ועכבר שתי מעצמות חזקות בעולם ארה"ב ואירן שמתעסקות כמו ילדים קטנים מי תוקף ומי מפסיק ומתי הסכם
חתולתול
למה לא הלכתי לישון?
חתולתול
1
כך נראה הסכם עם מטורללים😆
יחיאל

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