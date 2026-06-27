צבא ארה"ב הודיע הלילה (ראשון) כי ביצע תקיפות מחודשות נגד מטרות של הרפובליקה האיסלאמית.
התקיפות בוצעו לאחר שאיראן תקפה ספינה נוספת היום במצר הורמוז, ככל הנראה בתגובה לתקיפה האמריקנית אמש.
פיקוד המרכז האמריקני הודיע הערב כי "כוחות ארה"ב ביצעו תקיפות נוספות לאחר מתקפת הספינה המסחרית האחרונה של איראן".
בהודעה נכתב כי "כוחות פיקוד מרכז ארה"ב (CENTCOM) ביצעו תקיפות נוספות נגד מטרות מרובות באיראן, 27 ביוני, בהוראת המפקד העליון.
לאחר התקיפות האמריקאיות אתמול בתגובה לתקיפה האיראנית על M/V Ever Lovely, איראן קיבלה הזדמנות לכבד את הסכם הפסקת האש אך בחרה שלא לעשות זאת כאשר כוחותיה שיגרו רחפן חד-כיווני שפגע ב-M/T Kiku הבוקר בשעה 4:30 לפנות בוקר שעון מזרח ארה"ב.
מכלית הנשאת דגל פנמה עברה ליד מיצר הורמוז עם יותר משני מיליון חביות נפט גולמי.
כוחות CENTCOM פתחו היום בתקיפות בתגובה ישירה לתוקפנות האיראנית המתמשכת נגד ספנות מסחרית.
מטוסי צבא אמריקאים כיוונו לתשתיות מעקב צבאיות איראניות, מערכות תקשורת, אתרי הגנה אווירית, מתקני אחסון של רחפנים ויכולות להנחת מוקשים.
מעברי כלי שיט מסחריים דרך מיצר הורמוז נמשכים. כוחות ארה"ב נותרים ערניים, קטלניים ומוכנים."
0 תגובות