מניין ההרוגים ממשיך לטפס: תיעודים קשים זורמים מונצואלה המוכה

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מניין ההרוגים כתוצאה מרעידות האדמה הכפולות שפקדו את צפון ונצואלה עלה ל-1,430 בני אדם, ואלפים נוספים נפצעו באסון. רעידות האדמה, שהיו בעוצמה של 7.2 ו-7.5, גרמו להרס נרחב במדינות הצפוניות ולקריסתם של כ-125 בניינים, לפי הערכות ארגון האו"ם. מאמצי החילוץ במדינה מתנהלים תחת כאוס כבד ועיכובים רבים, כאשר חלף חלון הזמן המרכזי של 72 השעות הראשונות, שבו הסיכויים למציאת ניצולים נחשבים לגבוהים ביותר. צוותי החירום מתקשים לנוע בכבישים שנחסמו על ידי המוני אזרחים ומתנדבים המנסים להעביר מזון וציוד רפואי באופן עצמאי.

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המצב מחמיר בעקבות למעלה מ-430 רעידות משנה שנרשמו מאז יום רביעי, אשר אילצו תושבים רבים לישון בשטחים פתוחים מחשש מקריסות נוספות. ארגון יוניצ"ף דיווח כי כ-1.8 מיליון בני אדם, מתוכם כ-680,000 ילדים, נזקקים כעת לסיוע הומניטרי דחוף, בזמן שבתי החולים האזוריים קורסים תחת העומס ומחסור בציוד.

המשבר ההומניטרי הנוכחי מגביר את הלחץ הפוליטי על מנהיגת ונצואלה, דלסי רודריגז, ומעמיד למבחן את יחסי המדינה עם הממשל האמריקאי. ארצות הברית מובילה את מאמצי התמיכה הבינלאומיים, הכוללים הגעת כ-2,700 עובדי חירום ויחידות כלבים מ-24 מדינות, לצד חבילות סיוע כספיות נרחבות.