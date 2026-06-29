הקווקה ( צילום: עמוד האינסטגרם של EarthPix )

אם יצא לכם לגלול מעט ברשתות החברתיות בשנים האחרונות אין סיכוי שפספסתם אותה, עם עיניים סקרניות ואוזניים עגולות ובעיקר חיוך תמידי שנראה כאילו נלקח מסרט מצויר, כבשה הקווקה את לבבות המיליונים ברחבי הגלובוס וזכתה בתאות הבלתי רשמי החיה המאושרת ביותר בעולם. אך מעבר לפוטוגניות המטורפת ולטרנד הסלפי העולמי שבו השתתפו כוכבי על, מדובר בבעל חיים ייחודי וחכם שמצליח לשרוד כנגד כל הסיכויים בפינה קטנה ומבודדת של הגלובוס. למרות שהיא נראית כמו שילוב בין אוגר ענק לדובי קטן, הקווקה היא למעשה חיית כיס ממשפחת הקנגורו והוולבי והיא מגיעה בערך לגודל של חתול בית ממוצע. בעבר הן שגשגו בכל דרום-מערב אוסטרליה אך כיום הן חיות בעיקר באי קטן ומבודד בשם רוטנסט הממוקם קרוב לעיר פרת'. מקור השם של האי הוא בכלל שיבוש של ביטוי הולנדי שמשמעותו קן של חולדות מכיוון שהחוקרים הראשונים שהגיעו למקום טעו לחשוב שהקווקות המתוקות הן חולדות ענק וקראו לאי על שמן בטעות היסטורית משעשעת.

הקווקה ( צילום: עמוד האינסטגרם של EarthPix )

הקווקה - צילום: עמוד האינסטגרם של EarthPix הקווקה | צילום: צילום: עמוד האינסטגרם של EarthPix 10 10 0:00 / 0:13

השאלה שכולם שואלים היא האם הקווקה באמת כל כך שמחה? התשובה המדעית היא שהחיוך האייקוני שלה הוא בכלל תוצאה של מבנה התפתחותי של הלסתות ושרירי הפנים שעוזרים לה להתנשף ולקרר את הגוף בימים חמים וכן ללעוס את המזון הקשה שלה, עם זאת האופי שלהן בהחלט תואם את המראה, שכן מכיוון שבאי שלהן אין לקווקות טורפים טבעיים הן לא פיתחו פחד מובנה והן ניגשות בשמחה ובחוסר פחד מוחלט לכל תייר שמפגין סבלנות.

הקווקה ( צילום: עמוד האינסטגרם של EarthPix )

הקווקה ( צילום: Shutterstock )

אך אל תתנו למראה המתוק להטעות אתכם כי כשזה מגיע להישרדות הקווקה יודעת להיות פרקטית בצורה אכזרית למדי. מדענים גילו שאם נקבת הקווקה נרדפת על ידי טורף באזורים שבהם יש סכנה היא מסוגלת להפיל את הגור שלה מהכיס באופן מכוון, כדי שהצלילים שהוא משמיע יסיחו את דעת הטורף ויאפשרו לה לברוח ולהציל את עצמה כדי שתוכל להתרבות שוב בעתיד.

למרות התהילה העולמית שלהן הקווקות מוגדרות כיום כבעל חיים במצב פגיע בגלל השריפות באוסטרליה ושינויי האקלים, הרשויות האוסטרליות שומרות עליהן בקנאות ומטילות קנסות כבדים ועונשי מאסר על מי שמנסה לגעת בהן או להאכיל אותן באוכל אנושי שמסכן את חייהן. כך שהדרך היחידה לצלם את הסלפי המפורסם היא פשוט לחכות בשקט על הבטן ולתת לחיה הסקרנית להתקרב בעצמה, ולספק לנו תזכורת מופלאה לאופטימיות וליופי של הבריאה.