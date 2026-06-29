מטוס נוסעים מסוג בואינג 777-300 של חברת אייר ניו זילנד, שהגיע בטיסה ישירה מלוס אנג'לס, נקלע לדרמה קשה במהלך ניסיון נחיתה בנמל התעופה הבינלאומי באוקלנד, בעקבות תנאי מזג אוויר סוערים במיוחד.

​המטוס נגע במסלול הנחיתה בעיצומה של סערה שכללה גשמים עזים ורוחות צד חזקות, אשר סיכנו את יציבותו. מיד לאחר הנגיעה בקרקע, קיבלו הטייסים החלטה מהירה לבצע תמרון חירום של ביטול נחיתה והמריאו בחזרה אל האוויר.

​המטוס חג בגובה מעל נמל התעופה במשך כעשרים דקות, עד אשר התייצבו הרוחות והתאפשרה נחיתה שנייה ובטוחה. באירוע לא היו נפגעים בקרב הנוסעים או אנשי הצוות, אך נזק פיזי נגרם לתשתיות המסלול ולמערכת התאורה של שדה התעופה.

​"זה היה מפחיד לחלוטין, הרגשנו חבטה עזה ואז המטוס פשוט המריא שוב במהירות עצומה לתוך העננים", סיפר אחד הנוסעים שהיו על הטיסה ותיאר את רגעי החרדה הרבים שעברו על הנוסעים במטוס.

​מחברת התעופה נמסר כי האירוע נמצא בבדיקה כמקובל במקרים אלו. נציג של חברת התעופה הבהיר כי "הצוות פעל בהתאם לנהלים המחמירים כדי להבטיח את בטיחות הנוסעים בתנאי מזג אוויר קיצוניים".