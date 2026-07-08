הרב יונתן מרקוביץ' במהלך החלוקה באיזורים שנפגעו ( צילום: קהילה )

העיר קייב, בירת אוקראינה, עוברת בימים האחרונים את אחד מגלי ההפצצות הקשים ביותר מאז תחילת המלחמה. מתקפות נרחבות של טילים וכטב"מים פגעו בשכונות מגורים ובתשתיות אזרחיות, גבו את חייהם של עשרות בני אדם ופצעו רבים נוספים. בעקבות היקף האסון הכריזו הרשויות בעיר על יום אבל רשמי, בעוד צוותי החילוץ ממשיכים לפעול בין ההריסות ולאתר נפגעים.

לצד כוחות ההצלה המקומיים, גם הקהילה היהודית בקייב נרתמה לסייע. רבה הראשי של קייב ושליח חב"ד, הרב יונתן מרקוביץ', מוביל יחד עם מתנדבי הקהילה מערך סיוע הומניטרי רחב היקף עבור תושבי העיר שניזוקו במהלך ההפצצות. בימים האחרונים מחלקים אנשי הקהילה מזון, בקבוקי מים, בגדים, תרופות, ציוד חיוני ומוצרים בסיסיים למשפחות שבתיהן נפגעו, לקשישים, לנזקקים ולכל מי שנזקק לעזרה מיידית, ללא הבדלי דת. לצד החלוקה, מעניקים המתנדבים גם ליווי וסיוע למשפחות שנותרו ללא מענה בעקבות ההרס והמצוקה.

תיעוד מאחת מזירות ההרס - צילום: הקהילה המקומית תיעוד מאחת מזירות ההרס | צילום: צילום: הקהילה המקומית 10 10 0:00 / 1:37

בין מקבלי הסיוע גם תושבים שאינם יהודים, שמספרים כי פעילותה של הקהילה היהודית משנה את תפיסתם. אחד מהם, שביתו נפגע מההפצצות, שיתף את הרב מרקוביץ' ואמר: "אני לא יהודי. מאז 7 באוקטובר האינטרנט מלא בטענות קשות נגד היהודים, ולפעמים אתה מתחיל להאמין למה שאתה רואה. אבל כשאני רואה אותך לא רק שולח מתנדבים, אלא יוצא בעצמך, עובר מדירה לדירה ושואל כל משפחה במה אפשר לעזור, זו הדוגמה הטובה ביותר שיכולה להיות. תמשיכו כך".

"בימים שבהם האזעקות אינן פוסקות, התפקיד שלנו הוא להיות כאן עבור כל אדם שזקוק לעזרה", אומר הרב יונתן מרקוביץ, שליח חב"ד והרב הראשי לקייב. "אנחנו מחלקים מזון, מים וציוד חיוני, מחזקים את המשפחות ומעניקים להן תקווה. זו השליחות שלנו להוסיף אור דווקא ברגעים החשוכים ביותר שעוברים על תושבי אוקראינה בכלל וקייב בפרט".