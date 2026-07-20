ספרד מאבדת שליטה: שריפת ענק משתוללת מצפון לבירה מיום חמישי

שריפת ענק המשתוללת במרכז ספרד ממשיכה לכלות שטחים נרחבים ואילצה את פינויים של מאות תושבים מבתיהם.

הרשויות במדינה עדכנו כי האש באזור לה מירלה שליד גוודלחרה כילתה שטח עצום של למעלה מ-12,000 עד 16,000 הקטרים, וגרמה לפינוי של מאות אזרחים מעשרות יישובים שונים שנפגעו בנתיב הלהבות.

על פי דיווחים מכלי תקשורת מובילים באירופה, למרות עוצמת הבעירה המאיימת על פארק הטבע סיירה נורטה בקסטיליה-לה מנצ'ה, גורמי ההצלה והרשויות המקומיות עדכנו כי לא דווח על הרוגים או נפגעים בנפש כתוצאה מהשריפה הספציפית הזו, בניגוד לאירועי שריפות קטלניים אחרים שפקדו את דרום המדינה מוקדם יותר החודש.

האש עצמה פרצה במקור ביום חמישי 16 ביולי, ומאז פועלים בשטח מאות כבאים וכוחות צבא ומשטרה נתמכים בעשרות אמצעים יבשתיים וכלי טיס בניסיון לבלום את התפשטות האש.

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המאמצים המורכבים נמשכים בדריכות גבוהה לקראת גל חום חדש שצפוי לפקוד את המדינה ולהקשות משמעותית על השליטה במוקדי הבעירה.