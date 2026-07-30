תיעוד השריפה במשחטת הענק תיעוד השריפה במשחטת הענק 10 10 0:00 / 6:02

שריפה ענקית פרצה במפעל עיבוד בשר כשר "אגרי סטאר" (Agri Star) בפוסטוויל שבאיווה ארצות הברית, השריפה המשיכה לבעור גם 24 שעות לאחר שפרצה בשעות הבוקר המוקדמות ביום שלישי, והותירה את תעשיית המזון הכשר עם חשש לגבי ההמשך.

השריפה גרמה לנזק כבד לאחד מיצרני הבשר הכשר הגדולים ביותר בצפון אמריקה. גורמים רשמיים טרם הודיעו אילו חלקים מן המתחם הרחב נהרסו, איזה ציוד נותר שמיש, או מתי ניתן יהיה לחדש את הייצור.

תיעוד השריפה במשחטת הענק תיעוד השריפה במשחטת הענק 10 10 0:00 / 1:57

תיעוד השריפה במשחטת הענק תיעוד השריפה במשחטת הענק 10 10 0:00 / 10:09