שריפה ענקית פרצה במפעל עיבוד בשר כשר "אגרי סטאר" (Agri Star) בפוסטוויל שבאיווה ארצות הברית, השריפה המשיכה לבעור גם 24 שעות לאחר שפרצה בשעות הבוקר המוקדמות ביום שלישי, והותירה את תעשיית המזון הכשר עם חשש לגבי ההמשך.
השריפה גרמה לנזק כבד לאחד מיצרני הבשר הכשר הגדולים ביותר בצפון אמריקה. גורמים רשמיים טרם הודיעו אילו חלקים מן המתחם הרחב נהרסו, איזה ציוד נותר שמיש, או מתי ניתן יהיה לחדש את הייצור.
השריפה פרצה לפנות בוקר יום שלישי, ועשן כבד היתמר מעל פוסטוויל והאזורים הסמוכים. כוחות כיבוי ממספר מחוזות הוזעקו למקום ופעלו במשך שעות ארוכות. במהלך האירוע נע העשן לכיוון מחוז פייט, והרשויות הזהירו מפני פגיעה בראות וירידה באיכות האוויר במחוזות אלאמאקי, קלייטון ופייט. תושבים רגישים התבקשו להישאר בבתיהם.
על פי הדיווחים, עקב כמות המים העצומה שנדרשה לכיבוי האש, ביקשו פקידי העירייה מהתושבים בפוסטוויל להגביל את צריכת המים עד להודעה חדשה. סיבת השריפה טרם ידועה, והרשויות לא פרסמו כל מידע לגבי הגורם שהצית את האש.
המפעל התפרסם לאחר מעצרו של בעל המפעל הקודם ר' שלום מרדכי רובשקין. בשנת 2008 נערכה במפעל פשיטה גדולה של רשויות ההגירה האמריקניות, שבמהלכה נעצרו קרוב ל-400 עובדים בחשד לשהייה בלתי חוקית.
החברה נקלעה לאחר מכן לפשיטת רגל, וביולי 2009 נרכש המתחם בידי SHF Industries שבבעלות התעשיין החרדי הקנדי ר' הרשי פרידמן. הייצור חודש תחת המותג Agri Star, וכעת ממתינים העובדים והקהילה להערכת הנזק ולהחלטה על חידוש הפעילות.
0 תגובות