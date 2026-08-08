חזית הצפון: חיזבאללה שיגר ביממה האחרונה רחפן נפץ לעבר כוח צה”ל בדרום לבנון. לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. בצה"ל בחרו שלא לדווח על האירוע. ההנחיה שלא לפרסם את שיגור הרחפן לעבר הכוח הייתה של מפקד פיקוד הצפון, אלוף רפי מילוא.

על פי הדיווח בכאן חדשות, בצה"ל מעריכים שהרחפן ששוגר אתמול לעבר כוחות בדרום לבנון היה חלק מניסיון של חיזבאללה לסייע למחבלים להימלט. הרחפן שוגר לאזור רכס עלי טאהר, ובצבא מעריכים כי פעילי ארגון הטרור מנסים לסייע למחבלים שנמצאים בתוואי התת-קרקעי שברכס להימלט החוצה.

חזית איראן: איחוד האמירויות הודיעה כי איראן תקפה באמצעות טיל מכלית הקשורה לחברת הנפט הממשלתית שלה באזור מצר הורמוז. לא דווח על נפגעים בתקרית, אך מדובר בהסלמה נוספת בסדרת התקיפות נגד כלי שיט באזור.

הרשוית באיראן לא הגיבו על הטענות. כלי תקשורת איראניים ציטטו את הדיווח של איחוד האמירויות, אך השמיטו את החלק שבו האשימה המדינה את איראן בביצוע התקיפה.

ארה"ב מתייאשת? יו"ר המטות המשולבים של צבא ארה"ב, הגנרל דן קיין, מחפש "נתיב יציאה" מהמלחמה עם איראן, כך סיפרו שלושה גורמים המעורים בפרטים לרשת CNN.

הגורמים ציינו כי בשבועות האחרונים קיין הבהיר בשיחות סגורות לבכירים בצוותו של הנשיא דונלד טראמפ כי ארה"ב צריכה למצוא נתיב יציאה מהמלחמה - משום שהאפשרויות הצבאיות שעל הפרק להסלמת הלחימה עלולות להשיג תוצאה הפוכה, וכי כוח אווירי אינו צפוי להשיג את יעדי המלחמה המוצהרים של הנשיא.

דרמה בעופרים: התרעה על חשש לחדירת מחבלים הופעלה הבוקר ביישוב עופרים שבשומרון, לאחר שנהג ברכב גנוב פרץ את המחסום במהלך מרדף של כוחות הביטחון. לאחר הפריצה יצא החשוד מהרכב וניסה להימלט.

כוחות הביטחון הוזעקו למרחב היישוב ופעלו לעצירת החשוד. מדובר צה"ל נמסר, "כוחות הביטחון קפצו למרחב היישוב, החשוד יצא מהרכב ואיש ביטחון שפעל במרחב ביצע נוהל מעצר חשוד שכלל ירי לעברו".

החשוד נעצר על ידי הכוחות והועבר להמשך טיפול משטרת מחוז ש"י. בצה"ל מסרו כי האירוע הסתיים וכי אין חשש לאירוע ביטחוני.