סערה בבית חב"ד סרי לנקה בעקבות מתקפה חריגה של מקומיים  

סוף שבוע מתוח במיוחד עבר על בית חב"ד בהיריקטיה שבסרי לנקה שנפתח רק לפני כחודש. במהלך השבת הושלכו נפצים ואבנים לעבר המבנה של בית חב"ד וישראלים שהגיעו לבית חב״ד לסעודות השבת נתקלו בהתנכלויות ובאיומים.

האירועים מתרחשים על רקע מחאה מקומית נגד בית חב״ד. בסוף השבוע הפגינו תושבים מקומיים ונזירים בודהיסטים מול המקום וקראו לסגירתו. המחאה עוררה תשומת לב באזור והחריפה את המתיחות סביב פעילות בית חב"ד, המשמש מוקד עבור ישראלים ויהודים השוהים באזור.

על רקע האירועים פנה ח"כ אבי מעוז, יו"ר מפלגת "נעם לישראל", לשר החוץ גדעון סער בפנייה דחופה להתערבות מיידית מול הרשויות בסרי לנקה. ח"כ מעוז הזהיר מפני האפשרות שהמצב יידרדר ודרש ממשרד החוץ לפעול כבר עכשיו. "אבקש את התערבותך הדחופה מול הרשויות בסרי לנקה, כדי להבטיח את ביטחונם של שליחי חב״ד והישראלים במקום, לפני שיהיו חלילה אבדות בנפש וברכוש", כתב.

במכתבו הדגיש ח"כ מעוז את התפקיד שממלאים בתי חב״ד עבור ישראלים ויהודים ברחבי העולם. לדבריו, במקומות שבהם אין נציגות ישראלית, שלוחי חב"ד מסייעים לישראלים בפועל ומהווים עבורם כתובת מרכזית. "חובתה של מדינת ישראל לעשות כל שביכולתה כדי לסייע לשלוחי חב"ד, להבטיח את שלומם ולוודא שהם יכולים להמשיך בעבודתם הקדושה והחשובה בביטחון מלא", כתב מעוז.