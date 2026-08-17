חתולה שנעלמה לפני 10 שנים אותרה והוחזרה לבעליה לאחר שזוהתה באמצעות שבב מיקרוסקופי במרפאה וטרינרית. הבעלים, האנה ולוסי רוברטסון מבריטניה, קיבלו את שיחת הטלפון המפתיעה מהווטרינר ב-29 ביולי 2026, בדיוק ביום הולדתה ה-30 של לוסי.

הגילוי התרחש לאחר שתושב האזור הבחין בחתולה כשהיא חיה בתוך שיחים סמוכים. לאחר שהאכיל אותה במשך מספר שבועות מתוך מחשבה כי מדובר בחתולת רחוב, הוא הביא אותה לבדיקה במרפאה וטרינרית באברקארן, שם נסרק השבב וחשף את פרטי ההתקשרות של הבעלים.

צ'ארלי נעלמה באפריל 2016, כשהייתה בת 3 בלבד, ימים ספורים לאחר שהמשפחה עברה להתגורר באברקארן. במשך חודשים ארוכים ניסו בני המשפחה לאתר אותה באמצעות סיורים באזור ופרסומים ברשתות החברתיות, אך החיפושים לא הניבו תוצאות והם חששו לגורלה.

על אף השנים שחלפו, החתולה בת ה-13 נמצאה במצב בריאותי מצוין. לוסי רוברטסון ציינה כי החתולה זיהתה אותן מיד עם המפגש, וכעת המשפחה פועלת להרגילה מחדש למגורים משותפים עם בעלי החיים הנוספים בבית.