נשיא ארה"ב דונלד טראמפ נאם היום (שלישי) בעצרת הכללית השנתית של האו"ם, השני במספר אחרי נשיא ברזיל לולה דה-סילבה שניצל את הבמה כדי להלל את רב המרצחים יאסר ערפאת.

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פתח את נאומו בעצרת הכללית של האו"ם בניו יורק בהצגת נתונים מרשימים על מצבה של ארצו והצהיר כי הכלכלה והצבא שלה מובילים ללא מתחרים. לדבריו, "הכלכלה שלנו היא מושא קנאה בעולם. הצבא שלנו הוא החזק ביותר על פני האדמה, הטכנולוגיה שלנו שנייה לאף אחד, ואנו מובילים כמעט בהכל". הנשיא הוסיף בנימה ביקורתית על הממשל הקודם כי בעוד שלפני שנתיים המדינה הייתה מתה, כיום היא המדינה הלוהטת ביותר בכל מקום בעולם. בהמשך נאומו התמקד הנשיא באיראן, כינה אותה "מספר אחת במימון טרור" והצהיר כי היא הייתה "הבריון של המזרח התיכון, אבל הם בריונים כבר לא עוד". טראמפ טען כי צבא ארצות הברית השמיד את תוכנית הגרעין האיראנית ביוני 2025, אך טען כי איראן ממשיכה לבנות טילים ארוכי טווח המגיעים לאירופה כדי שישמשו כמגן.

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בשיא נאומו הציב אולטימטום דרמטי מעל בימת האו"ם והכריז: "יש לי החלטה גדולה לקבל: לעשות עסקה עם איראן, או להשמיד את הרפובליקה האיסלאמית ולעשות זאת מהר, בלי לתת להם שוב סיכוי להרוג ולהרוס אנשים ומדינות". הנשיא המשיך והטיח שאלה נוקבת: "האם אני דוחה אותם אל תוך הגיהינום בלי שום סיכוי להישרדות ובלי שום תקווה לגדולה או לדורות עתידיים?".

טראמפ התייחס גם להקשר הפוליטי של האיומים וציין כי ההנהגה בטהראן ממתינה לתוצאות הפוליטיות בארצות הברית, באומרו: "הם מחכים לראות איך אני אצליח בבחירות אמצע הכהונה". לאחר מכן קרא לכלל המדינות החברות באו"ם להצטרף למהלך של בידוד כלכלי מוחלט על איראן.

בסקירת המצב הבינלאומי טען טראמפ כי הצליח להביא להסדרים בכמה מוקדי עימות, וכלל ברשימה זו גם את המלחמה בעזה.

הנשיא הזכיר גם את השבעה באוקטובר ואמר כי הצליח לשחרר את כל החטופים למרות שאף אחד לא חשב שזה יהיה אפשרי.

"באמריקה ציינו זה עתה 25 שנים למתקפת הטרור הקשה ביותר בהיסטוריה, ב-11 בספטמבר, שבה נהרגו 3,000 בני אדם, במרחק של כמה קילומטרים מכאן. בעוד שבועיים נציין את יום השנה השלישי למתקפת 7 באוקטובר בישראל, שבה מחבלים במימון איראן עינו, התעללו ורצחו 1,200 אזרחים חפים מפשע, בהם עשרות אמריקאים.

המנהיג העליון של איראן חגג את הטבח וכינה אותו "שירות לאנושות". אותו משטר טבח ביותר מ-72,000 מאזרחיו שלו השנה. רק דמיינו אילו משטר נתעב שכזה היה מקבל אי פעם יכולת לבצע מתקפות טרור רחבות היקף בחסות מטרייה גרעינית. זו הייתה המציאות שנאלצנו להתמודד איתה - מציאות שרבים מדי העדיפו להתעלם ממנה.

אני רוצה להודות למועצת הביטחון של האו"ם על כך שהצביעה ברוב מוחץ בעד החלטה המגנה את מתקפות הטרור הנתעבות של איראן נגד ספנות מסחרית. אני שמח לומר שההחלטה הזו זכתה לתמיכה של יותר מדינות חברות באו"ם מכל החלטה אחרת של מועצת הביטחון בהיסטוריה.

ארצות הברית לא תאפשר עוד לאיומים על אמריקה להשיג דריסת רגל בשום מקום בחצי הכדור המערבי. ואם יהיה צורך, נשתמש בעוצמה הצבאית שאין לה אח ורע שלנו כדי להגן על האינטרסים הלאומיים החיוניים של ארצות הברית.

בנוגע למלחמה בין רוסיה לאוקראינה העריך כי הצדדים מתקרבים להכרעה כיוון ש"נמאס להם".

בהתייחסו לפעילות הצבאית של ארצות הברית בוונצואלה ותפיסת הנשיא לשעבר ניקולאס מדורו, השתמש טראמפ באמירה חריגה כי "למנצח שייכים השלל". בנוסף לכך, הודיע טראמפ כי ארצות הברית תבנה שני בסיסים צבאיים מרכזיים בגרינלנד במסגרת הסכם הביטחון החדש.

במהלך התייחסותו לקובה והצהרתו כי "הקומוניזם לעולם לא יגיע לאמריקה, אבל החופש יגיע לקובה", קמה המשלחת הקובה ממקומה ועזבה את אולם המליאה בהפגנתיות. בהמשך נאומו התגאה טראמפ כי קיצץ את תקציב האו"ם ב-15 אחוזים, מה שהוביל לפיטורים של 4,000 עובדים בארגון.

הנשיא סיפר גם כי נאלץ להתערב אישית כדי למנוע מארגון ימי בינלאומי של האו"ם להטיל מס פחמן גלובלי ויקר על תעשיית הספנות העולמית. לקראת סיום דבריו זכה לתשואות רמות מהקהל לאחר ששיבח את הגברת הראשונה, מלניה טראמפ, על פועלה להשבת ילדים אוקראינים נעדרים לחיק משפחותיהם.