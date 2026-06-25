האדרנלין של אמריקה: אלפי כוחות סוס במופע מוטורי חסר מעצורים

למרות מזג אוויר סוער וחום כבד, אלפי תושבים ומבקרים נהרו בסוף השבוע לפארק העירוני של Ubly כדי לחזות באירוע השיא של חגיגות ה-130 לעיירה: תחרויות ה-Tractor Pulling.

תחת הנושא "חוגגים את אמריקה", האירוע השנה הצדיע גם ליום העצמאות ה-250 של ארה"ב, עם מפגן עוצמה שאין שני לו.

ה-Tractor Pulling נחשב לאחד מענפי הספורט המוטורי הפרועים ביותר בעולם. המטרה פשוטה אך קטלנית למנועים: גרירת מזחלת ענק במשקל 30 טון למרחק המקסימלי.

ככל שהטרקטור מתקדם, המזחלת מתחפרת עמוק יותר בקרקע, מה שהופך כל סנטימטר נוסף למאבק הישרדות של עשרות אלפי כוחות סוס מול התנגדות האדמה.