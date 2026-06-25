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האדרנלין של אמריקה: אלפי כוחות סוס במופע מוטורי חסר מעצורים

כשהאדמה רועדת ועשן סמיך ממלא את האוויר, רק החזקים ביותר שורדים את המבחן האכזרי במישיגן | עיירת Ubly חוגגת 130 שנה במופע מוטורי חסר מעצורים (חדשות בעולם)

שהגדולים מתחרים (צילום: מסך)

למרות מזג אוויר סוער וחום כבד, אלפי תושבים ומבקרים נהרו בסוף השבוע לפארק העירוני של Ubly כדי לחזות באירוע השיא של חגיגות ה-130 לעיירה: תחרויות ה-Tractor Pulling.

תחת הנושא "חוגגים את אמריקה", האירוע השנה הצדיע גם ליום העצמאות ה-250 של ארה"ב, עם מפגן עוצמה שאין שני לו.

ה-Tractor Pulling נחשב לאחד מענפי הספורט המוטורי הפרועים ביותר בעולם. המטרה פשוטה אך קטלנית למנועים: גרירת מזחלת ענק במשקל 30 טון למרחק המקסימלי.

ככל שהטרקטור מתקדם, המזחלת מתחפרת עמוק יותר בקרקע, מה שהופך כל סנטימטר נוסף למאבק הישרדות של עשרות אלפי כוחות סוס מול התנגדות האדמה.

שהגדולים מתחרים - סרטון ממהלך התחרות
שהגדולים מתחרים - סרטון ממהלך התחרות | צילום: צילום: רשתות חברתיות

שיא המתח נרשם בתחילת השבוע כשהמסלול התמלא במשאיות וטרקטורים משופרים.

מלבד הריח של דלק שרוף, האירוע הציע הפנינג משפחתי ענק שכלל: מצעד ילדים ותצוגה מרשימה של אופנועים, מכוניות וטרקטורים קלאסיים.

מארגני האירוע מ-Ubly Rotary ומועדון הליונס הדגישו כי מעבר לעוצמה המכנית, מטרת האירוע היא איסוף תרומות למשפחות בקהילה וליצירת חוויות בלתי נשכחות לתושבים. עבור מי שמחפש את השילוב בין הנדסה קיצונית לחגיגה אמריקאית שורשית, Ubly סיפקה את הסחורה ובגדול.

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