"תנאי מזג אוויר רעים"

שינוי בתוכניות | טראמפ הודיע: הקבינט יכונס בבית הלבן - ולא בקמפ דייוויד

הנשיא האמריקני הודיע כי הישיבה שתוכננה למחר באתר ההיסטורי תתקיים בבית הלבן • השינוי מגיע על רקע המתיחות עם איראן והמשא ומתן הנמשך (בעולם)

נשיא ארצות הברית הודיע הלילה (בין שלישי לרביעי) כי ישיבת הקבינט שתוכננה להתקיים היום באתר ההיסטורי ב נדחתה בשל "תנאי מזג אוויר רעים". הנשיא ציין בפוסט שפרסם ברשת Truth כי הישיבה תתקיים במקום זאת בבית הלבן.

הישיבה המתוכננת בקמפ דייוויד עוררה עניין רב בשל האופי החריג שלה. כידוע, האתר ההיסטורי משמש בדרך כלל לאירועים מיוחדים והכרזות דרמטיות, תוך שמירה על חשאיות והרחקה מכלי תקשורת. על פי דיווחים, לאירוע הוזמנו כלל חברי הממשלה, כולל ראש המודיעין הלאומי היוצאת טולסי גבארד.

גורם רשמי בבית הלבן מסר כי הפגישה תעסוק ב"הצלחות אחרונות של הממשל, כולל ניצחונות בכלכלה ובעסקים קטנים, נקודות עיקריות של כוח המשימה למיגור הונאות ועדכונים במדיניות חוץ".

יצוין כי מכיוון שנשיא ארה"ב מגיע לקמפ דייוויד באמצעות המסוק הנשיאותי, קיום הכינוס באתר תלוי במזג האוויר. עם זאת, הנשיא הבהיר כי אינו מתכנן לוותר על הישיבה החשובה, והיא תתקיים בבית הלבן במקום באתר ההיסטורי.

