שוב פעם הטעייה?

"שכנעתי את עצמי"; הנשיא טראמפ הבהיר כי אין בכוונתו לתקוף | "תודה לאיראן שביטלו הוצאות להורג"

נשיא ארה"ב אמר אמש כי אין בכוונתו לתקוף את איראן, והסביר: "אף אחד לא שכנע אותי לא לתקוף אני שכנעתי את עצמי". לאחר מכן אף צייץ וכתב תודה רבה לשליטים האכזריים של איראן על כך שנשמעו בקולו ולא ביצעו את ההוצאות להורג ההמוניות שהם תכננו לבצע במתנגד המשטר האיראני האכזרי (חדשות בעולם)

טראמפ מימין, חמינאי משמאל (צילום: שאטרסטוק)

האם טראמפ יעמוד במילתו ויבוא לעזרת מיליוני אזרחי שרוצים שיתערב לטובתם? עדיין לא ברור, אך הודה אמש להנהגה האיראנית על כך שלא ביצעו את ההוצאות להורג ההמוניות.

בתחילה כתב טראמפ בליל שבתעל כך שאיראן ביטלה 800 הוצאות להורג: "יש לי כבוד גדול ששכל התליות המתוכננות, שהיו אמורות להתרחש אתמול, בוטלו על ידי הנהגת איראן. תודה לכם!".

כשעה קלה לאחר שפרסם את הפוסט שלו, נשיא ארצות הברית שוחח עם כתבים בבית הלבן, שם הוא נשאל האם ישראל ומדינות האיזור שכנעו אותו לא לתקוף באיראן.

"אף אחד", אמר הנשיא טראמפ: "לא שכנע אותי לא לתקוף באיראן, למעשה אני שכנעתי את עצמי, זה שאיראן לא ביצעה הוצאות להורג הייתה לכך השפעה גדולה על החלטתי".

כזכור ביום שישי דווח, כי נשיא רוסיה ולדימיר פוטין שוחח עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, כשברקע המתיחות האזורית וההתפתחויות סביב איראן. כך הודיע הקרמלין בהודעה רשמית שפורסמה לאחר השיחה.

לפי ההודעה הרוסית, השיחה עסקה במצב במזרח התיכון ובסוגיה האיראנית. פוטין הציג בפני נתניהו את “גישותיו העקרוניות להגברת המאמצים הפוליטיים והדיפלומטיים, במטרה להבטיח יציבות וביטחון באזור”, והשניים הסכימו להמשיך את המגעים בין המדינות ברמות שונות.

עוד נמסר כי פוטין אישרר את נכונותה של רוסיה להמשיך וליטול חלק במאמצי תיווך בנושאים הקשורים למזרח התיכון ולאיראן, ולסייע בקידום דיאלוג “קונסטרוקטיבי” בהשתתפות כלל הגורמים המעורבים.

בהמשך עדכנו בקרמלין כי פוטין שוחח גם עם נשיא איראן פזשכיאן, והציע את עצמו כמתווך מול ישראל.

השיחה הנוכחית מצטרפת לדיווחים קודמים שלפיהם ישראל נעזרת בפוטין כערוץ להעברת מסרים מרגיעים לטהראן. בתחילת השבוע שעבר פורסם כי נתניהו ביקש להעביר באמצעות נשיא רוסיה מסר שלפיו ישראל אינה מעוניינת בהסלמה מול איראן, על רקע המתיחות הגוברת בין ירושלים לטהראן.

גם בחודש אוקטובר האחרון התייחס פוטין בפומבי לנושא, ואמר כי התבקש להעביר לאיראן מסר שלפיו ישראל שואפת להסדרה ואינה חפצה בעימות. אז צוטט בסוכנות הידיעות הרוסית “טאס” כמי שאמר כי מוסקבה ממשיכה במגעים עם ישראל ומקבלת “איתותים מההנהגה הישראלית” בעניין זה.

0 תגובות

8
לב מלכים ושרים ביד השם
חיים שטרן
7
הוי לאומרים לטוב רע ולרע טוב
דוד
6
רק ענין של זמן שהוא יתהפך על ישראל עם ישתלם לו מבחינה כלכלית
חיים
5
במילים אחרות: תודה לאירן שטבחו באלפי אזרחים חפים מפשע
דוד
4
חמאס הוא מנגנון מוות מאורגן ולכן דינו פירוק טוטאלי עד העצםלא תישאר הנהגה לא תישאר שרשרת פקודות לא תישאר אחיזה שלטונית או צבאית עזה לא תהיה עוד מקלט לטרור או שתהיה נקייה ממנו לחלוטין או שלא תהיה לו שליטה כלל זה אינו מאבק על תנאים זה מאבק על עצם הקיום
מגיד
3
הגיע הרגע להילחם בטרור בלי חשבון לפרק את הפיקוד לשבור את השליטה ולמחוק כל אחיזה שלהם במציאות לא עוד ניהול לא עוד סבבים הכרעה מלאה שמוציאה את המחבלים וראשי הטרור מחוץ למשוואה האזורית
דיין
2
חמאס, חיזבאללה ומפעיליהם בטהראן אינם בני־שיח הם עמלק של זמננו מערכת חורבן שמקדשת דם ושקר הגיעה השעה לשבור לפרק,לנתק ולהוציא מן העולם המדיני צבאי כל הנהגה שמנהלת טרור לא פיקוד לא שליטה לא לגיטימציה מי שבחר בטרור נגדע ככוח נמחק מהשפעה ונעקר מן המציאות
יעקב
1
הגיע הרגע להילחם ולהכריע לפרק לנטרל ולהסיר מהזירה את הנהגות הטרור ואת מערכי חמאס חיזבאללה והמערכת האיראנית עד אפס יכולת. זה מאבק של קיום ומי שבוחר בטרור נמחק מהמשוואה ככוח קיים
חדד

