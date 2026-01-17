האם טראמפ יעמוד במילתו ויבוא לעזרת מיליוני אזרחי איראן שרוצים שיתערב לטובתם? עדיין לא ברור, אך טראמפ הודה אמש להנהגה האיראנית על כך שלא ביצעו את ההוצאות להורג ההמוניות.

בתחילה כתב טראמפ בליל שבתעל כך שאיראן ביטלה 800 הוצאות להורג: "יש לי כבוד גדול ששכל התליות המתוכננות, שהיו אמורות להתרחש אתמול, בוטלו על ידי הנהגת איראן. תודה לכם!".

כשעה קלה לאחר שפרסם את הפוסט שלו, נשיא ארצות הברית שוחח עם כתבים בבית הלבן, שם הוא נשאל האם ישראל ומדינות האיזור שכנעו אותו לא לתקוף באיראן.

"אף אחד", אמר הנשיא טראמפ: "לא שכנע אותי לא לתקוף באיראן, למעשה אני שכנעתי את עצמי, זה שאיראן לא ביצעה הוצאות להורג הייתה לכך השפעה גדולה על החלטתי".

כזכור ביום שישי דווח, כי נשיא רוסיה ולדימיר פוטין שוחח עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, כשברקע המתיחות האזורית וההתפתחויות סביב איראן. כך הודיע הקרמלין בהודעה רשמית שפורסמה לאחר השיחה.

לפי ההודעה הרוסית, השיחה עסקה במצב במזרח התיכון ובסוגיה האיראנית. פוטין הציג בפני נתניהו את “גישותיו העקרוניות להגברת המאמצים הפוליטיים והדיפלומטיים, במטרה להבטיח יציבות וביטחון באזור”, והשניים הסכימו להמשיך את המגעים בין המדינות ברמות שונות.

עוד נמסר כי פוטין אישרר את נכונותה של רוסיה להמשיך וליטול חלק במאמצי תיווך בנושאים הקשורים למזרח התיכון ולאיראן, ולסייע בקידום דיאלוג “קונסטרוקטיבי” בהשתתפות כלל הגורמים המעורבים.

בהמשך עדכנו בקרמלין כי פוטין שוחח גם עם נשיא איראן פזשכיאן, והציע את עצמו כמתווך מול ישראל.

השיחה הנוכחית מצטרפת לדיווחים קודמים שלפיהם ישראל נעזרת בפוטין כערוץ להעברת מסרים מרגיעים לטהראן. בתחילת השבוע שעבר פורסם כי נתניהו ביקש להעביר באמצעות נשיא רוסיה מסר שלפיו ישראל אינה מעוניינת בהסלמה מול איראן, על רקע המתיחות הגוברת בין ירושלים לטהראן.

גם בחודש אוקטובר האחרון התייחס פוטין בפומבי לנושא, ואמר כי התבקש להעביר לאיראן מסר שלפיו ישראל שואפת להסדרה ואינה חפצה בעימות. אז צוטט בסוכנות הידיעות הרוסית “טאס” כמי שאמר כי מוסקבה ממשיכה במגעים עם ישראל ומקבלת “איתותים מההנהגה הישראלית” בעניין זה.