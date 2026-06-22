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ג'ו ביידן יכול לחייך: הרשת חוגגת על המבחן הקוגניטיבי של דונלד טראמפ

הנשיא טראמפ שהפך את הלעג למותג פוליטי, מוצא את עצמו מובך באותם הדברים | בעודו נאבק בקליפס של עיטור הגבורה, הרשת לא שוכחת את הלעג שלו לביידן ואת העובדה שגם הוא עצמו נתפס בעדשה כשהוא "מנקר" באירועים פומביים (חדשות בעולם)

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טראמפ VS ביידן (צילום: מסך)

במהלך טקס שנערך בבית הלבן בשבוע שעבר, הנשיא הציג רגע מביך במיוחד שהפך לסרטון השוואתי ויראלי ברשתות החברתיות.

בעת שהעניק את מדליית הכבוד לרב-סרן ניקולס דוקרי מהצבא, טראמפ נאבק במשך קרוב לדקה בניסיון לסגור את התפס של הסרט הכחול סביב צווארו של הגיבור.

לאחר מספר ניסיונות כושלים, טראמפ ויתר על הסגירה המקורית והחליט פשוט לקשור את הסרט בתוך קשר פיזי מאולתר, תוך שהוא מתבדח מול הקהל הצוחק: "עכשיו זה כבר לא יירד".

התקרית עוררה מיד השוואות ברשת לקצב ולמיומנות שבה נשיאים אחרים, ובראשם ג'ו ביידן, ביצעו את אותה הפעולה בדיוק.

טראמפ VS ביידן| צילום: צילום: רשתות חברתיות

העוקץ נובע מהעובדה שטראמפ טבע לאורך שנים את הכינוי "סליפי ג'ו" (ג'ו הישנוני) עבור ביידן, ולעג לו על עייפותו בכל הזדמנות. אלא שהגלגל התהפך; בשבועות האחרונים טראמפ עצמו תועד כשהוא נראה נרדם או עוצם עיניים לזמן ממושך במשחק גמר ה-NBA ובמסיבת יום הולדת 80 שנערכה לו בבית הלבן.

הסרטון שבו נראה טראמפ נכשל במבחן הקוגניטיבי האחרון שלו, מגיע בטיימינג רגיש עבור הנשיא בן ה-80.

מול 20,000 צופים: טראמפ מנקר במשחק הניקס (צילום: מסך )

חבר הקונגרס ג'יימי רסקין אף פנה לרופאו של הנשיא בדרישה לשחרר את תוצאות הבדיקות הקוגניטיביות שלו, לאור סימנים מדאיגים של אובדן התמצאות ודיווחים על ביקורי בית חולים תכופים.

כזכור, טראמפ אף נהג לחקות את ביידן באירועים פומביים, כשהוא מחקה את הליכתו האיטית ואת תנועותיו כדי ללעוג לגילו ולמצבו הפיזי.

דורשי רשימות ציינו לדברי המשנה (פאה פ"ח מ"ט) וְכָל מִי שֶׁאֵינוֹ לֹא חִגֵּר, וְלֹא סוּמָא, וְלֹא פִסֵּחַ, וְעוֹשֶׂה עַצְמוֹ כְּאַחַד מֵהֶם, אֵינוֹ מֵת מִן הַזִּקְנָה, עַד שֶׁיִּהְיֶה כְּאַחַד מֵהֶם, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים טז, כ): צֶדֶק צֶדֶק תִּרְדֹּף.

ארה"בדונלד טראמפג'ו ביידןהבית הלבןנשיא ארה"במדליה
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2
לג'ו שמו סקוצ' כי הוא סליפי גו. מעוותים.
חן
1
דורשי רשומות קראו גם את המשך המשנה העוסקת במי שנוטל צדקה למרות שלא זקוק לכך.
מר בחור

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