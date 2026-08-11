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ממשאית קייטרינג לטילים: האיקס שרודף את מנהיג העולם החופשי

ממשאית הקייטרינג בטורקיה ועד סוללות הטילים על הדשא: הצצה למבצע האבטחה חסר התקדים סביב הנשיא המאוים ביותר בעולם (חדשות בעולם)

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סוללות טילי נ"מ מסוג Avenger שומרת על טראמפ (צילום: רשתות חברתיות )

הבוקר נחשפו פרטים דרמטיים על עומק האיום האיראני המרחף מעל ראשו של הנשיא דונלד טראמפ.

על פי הדיווחים, חולץ לאחרונה מטורקיה במבצע חשאי שבו שימש המטוס הנשיאותי "אייר פורס 1" כפיתיון בלבד. בעוד המצלמות תיעדו אותו מנפנף לשלום ועולה למטוס, הוא הועבר בחשאי דרך דלת נסתרת ישירות לתוך משאית קייטרינג שהוצמדה למטוס, ומשם הובל למטוס צבאי חלופי שהמריא תחת אות קריאה רגיל כדי לחמוק מניסיון חיסול איראני מיידי.

טראמפ מובל במשאית קייטרינג (צילום: מסך)

אולם, מתברר כי המצוד אחריו אינו מסתיים בשדות התעופה. גם כשהוא מבקש להירגע על מגרש הגולף, המלחמה נמצאת במרחק נגיעה.

תמונות וסרטונים שהופצו לאחרונה חושפים מציאות סוריאליסטית במועדון הגולף של טראמפ בבדמינסטר, ניו ג'רזי: לצד הנשיא האוחז במחבט גולף, ניצבות סוללות טילי נ"מ מסוג Avenger המוצבות מאחורי גדרות תיל. מדובר במערכות הגנה אווירית לטווח קצר המותקנות על גבי רכבי המאבי, שנועדו ליירט טילים וכלי טיס בלתי מאוישים.

האיום אינו תיאורטי בלבד. בזמן שטראמפ שיחק בטורניר ה-LIV ביום ראשון האחרון, מטוסי קרב מסוג F-16 של פיקוד צפון הוזנקו כדי ליירט שני מטוסים אזרחיים שחדרו למרחב האווירי האסור מעל המגרש.

טרמאפ מבקר את צוות של סוללות טילי נ"מ מסוג Avenger
טרמאפ מבקר את צוות של סוללות טילי נ"מ מסוג Avenger| צילום: צילום: רשתות חברתיות

האבטחה הכבדה היא תולדה של הצהרות מפורשות מצד לנקום על חיסולו של קאסם סולימאני ב-2020. החשש התגבר משמעותית מאז תחילת המבצע הצבאי האחרון, במסגרתו חוסל המנהיג העליון חמינאי. בעבר אף פורסמה בחשבון הטוויטר של חמינאי תמונה המדמה תקיפת כטב"ם על טראמפ בעודו משחק גולף.

למרות המצור האבטחתי, טראמפ שומר על חזות של "עסקים כרגיל". בסרטון שפורסם, הוא נראה מתבדח עם חיילים בבדמינסטר כשהוא מצביע על מערכת ה-Avenger ואומר: "אני לא דואג מטילים וכטב"מים". קצין צבא שהיה במקום ענה לו בחיוך: "אנחנו מכוסים", תוך שהוא מסמן לעבר משגר הטילים.

סוללות טילי נ"מ מסוג Avenger שומרת על טראמפ
סוללות טילי נ"מ מסוג Avenger שומרת על טראמפ| צילום: צילום: רשתות חברתיות

מועדון הגולף הפך למעשה למתחם צבאי מבוצר. בנוסף למערכות ה-Avenger, פועלות במקום מערכות לוחמה אלקטרונית ומכ"מים מתקדמים מסוג Sentinel. אפילו כשהוא נופש בסקוטלנד, מלווה אותו רכב שטח משוריין המכונה "Golf Force One".

המציאות הזו היא תזכורת מתמדת לסיכון האישי הכבד: מניסיון ההתנקשות בבאטלר, פנסילבניה, דרך המעצר של חמוש עם מחסניות טעונות ותעודת סוכן מזויפת במועדון שלו בקליפורניה, ועד למארב של חמוש בשיחים ליד החור השישי במועדון בפלורידה.

טראמפ בטח לא ישן בשקט.
ארה"באיראןדונלד טראמפעלי חמינאיקאסם סולימאני
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3 תגובות

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2
גם בתוך AIR FORCE 1 הוא מאויים, אז מה שווה המיליארדים למטוס הזה.... לברוח הוא יכול מכל מטוס..
Trumpty Dumpty
1
אבל האיראנים אנשים נפלאים....
דני
אבל: לאיראן מותר להחזיק בטילים בליסטיים, כי גם למדינות אחרות יש.
שובבני

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