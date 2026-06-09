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טראמפ: "נכריז על ניצחון מוחלט על איראן תוך שבועיים; ישראל לא תחזור להילחם"

הנשיא האמריקני הצהיר כי ארה"ב תכריז על ניצחון מוחלט על איראן • סגן הנשיא ואנס: "ישראל אולי לא תאהב את ההסכם, אבל זה האינטרס שלנו" | המתיחות נמשכת (בעולם)

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טראמפ וחמינאי הבן (עיבוד תמונה: AI)

נשיא דונלד טראמפ מסר הלילה (בין שני לשלישי) הצהרה דרמטית בנוגע למערכה מול איראן. לדבריו, ארה"ב תכריז על "ניצחון מוחלט" על בעוד כשבועיים בלבד, תוך שהוא מבטיח כי מחירי הנפט יצנחו בצורה דרמטית בעקבות כך.

"לאיראן לא יהיה נשק גרעיני, וזה פשוט כמשמעו. אסור שיהיה להם", הבהיר הנשיא האמריקני. "ההרס הוא כל כך עצום, אסור שיהיה להם נשק גרעיני". הוסיף והדגיש: "אני חושב שאנחנו מנצחים במערכה הזו, אבל הניצחון האמיתי יושג במהלך השבועיים הקרובים, כשנכריז על ניצחון מוחלט. זה יהיה ניצחון מוחלט".

הנשיא האמריקני צפה כי הניצחון על איראן יביא לירידה חדה במחירי האנרגיה העולמיים. "זה יקרה בקרוב מאוד, ומחירי הנפט יצנחו בצורה דרמטית", הבטיח טראמפ, תוך שהוא מקשר בין הלחץ על טהראן לבין השפעות כלכליות רחבות היקף.

בתוך כך, בריאיון לרשת "סקיי ניוז" הבריטית הבהיר הנשיא כי הוא אינו מאמין שישראל תחזור להילחם עם איראן. בתגובה לשאלה האם יעמוד לצדו של רה"מ אם יבחר לחזור לעימות צבאי, השיב הנשיא: "אני לא חושב שזה יקרה. הכל מסתדר בצורה טובה מאוד. איראן עושה את מה שהיא צריכה לעשות; אני לא חושב שזה עומד לקרות".

טראמפ ונתניהו בבית הלבן

ואנס: "ישראל אולי לא תאהב את זה"

במקביל להצהרות הנשיא, התבטא סגן הנשיא ג'יי די ואנס בראיון לרשת "פוקס ניוז" כי: "טראמפ מאמין שאנחנו יכולים להשיג הסדר ארוך טווח להסכם הגרעין של איראן". ואנס הבהיר כי ארה"ב תפעל על פי האינטרסים שלה, גם אם הדבר לא יתקבל בברכה בירושלים.

"ישראל אולי תאהב את זה, היא אולי לא תאהב את זה, אבל באופן עקרוני, אנחנו חושבים שזה האינטרס הטוב ביותר של ארה"ב", ציין סגן הנשיא. "אז אנחנו נמשיך לרדוף אחרי זה, כי זה מה שנשיא ארה"ב נבחר לעשות".

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אני ואני ואני, הקב"ה משפיל ומרומם.
אליהו

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