כיכר השבת
קובנים אוהבים זהב

הבית הלבן בידו: האם טראמפ נתפס עם שפופרת דבק וזהב מפלסטיק?

ספר חדש חושף כיצד הפך דונלד טראמפ את הבית הלבן לנכס הפרטי שלו: דבק מהיר על שיש יוקרתי, שטיחים ספוגי מים בחדר הרחצה והשחתה של עיצובי הגברת הראשונה - ומה הקשר לקובנים? (חדשות בעולם)

זהב על מלא (צילום: החדר הסגלגל בבית הלבן)

בלב החשיפות בספרם הטרי של כתבי הניו-יורק טיימס, מאגי הברמן וג'ונתן סוואן, "Regime Change", (חילופי שלטון) עומד רגע כמעט סוריאליסטי:

דוברת הבית הלבן, קרוליין לוויט, נכנסה בוקר אחד לחדר הסגלגל ומצאה את האיש החזק בעולם כשהוא אוחז בשפופרת של דבק מהיר (סופר-גלו). הנשיא לא המתין לאוצרים או למעצבי פנים.

הוא עסק באופן אישי בהדבקת עיטורי זהב זולים על אח השיש ההיסטורית של החדר, אקט מעורר חלחלה בקרב מומחי שימור החוששים מנזק בלתי הפיך למבנה.

, שתיאר את עצמו בקדנציה הזו כמי שהפך מ"ניצוד" ל"צייד", מרגיש כעת חופשי מתמיד לרמוס נורמות, גם כאלו הקשורות לאסתטיקה ולשימור.

החופש האמנותי של הנשיא התעצם בזמן שהגברת הראשונה, מלניה, נעדרה מהבירה. בהיעדרה, טראמפ פשט על פריטים שעיצבה בחדריה האישיים, גרר מראה עם מסגרת עלי זהב והציב אותה במסדרון החיצוני כדי שתשמש כעמדה לצילומי סלפי.

אוהב זהב: טראמפ בחדר הסגלגל (צילום: הבית הלבן)

אולם השינויים הקיצוניים ביותר מתרחשים הרחק מעין הציבור. באגף המזרחי נהרס כדי לפנות מקום לאולם נשפים גרנדיוזי בעלות של 400 מיליון דולר. בחדר הרחצה הפרטי שלו הורה להתקין שטיח מקיר לקיר במקום שטיח אמבטיה סטנדרטי.

אנשי התחזוקה נאלצים להחליף קטעי שטיח רטובים מדי יום כדי למנוע עובש - עניין שמשקף כיצד הבית הלבן מתכופף כעת לכל גחמה אישית.

בזמן שהוא בוחן את יורשיו הפוטנציאליים, מרקו רוביו וג'יי.די ואנס, נראה שטראמפ אינו מוטרד מהאפשרות שהבאים אחריו ינסו למחוק את חותמו המוזהב.

חיכה לרגע שתעזוב - טראמפ עם מלניה (צילום: הבית הלבן)

כשנשאל אם הוא חושש שהנשיא הבא יסיר את עיטורי הזהב, השיב בביטול: "קובנים אוהבים זהב", רמיזה ברורה למוצאו של רוביו.

המסר של טראמפ ברור: הבית הלבן הוא כעת הנכס האישי שלו, והוא מתכוון לעצב אותו בדיוק כפי שהוא רואה לנכון.

דונלד טראמפהבית הלבןזהבהחדר הסגלגלדוברת הבית הלבן קרולין לוויט

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (55%)

לא (45%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר