הבית הלבן בידו: האם טראמפ נתפס עם שפופרת דבק וזהב מפלסטיק?

בלב החשיפות בספרם הטרי של כתבי הניו-יורק טיימס, מאגי הברמן וג'ונתן סוואן, "Regime Change", (חילופי שלטון) עומד רגע כמעט סוריאליסטי:
דוברת הבית הלבן, קרוליין לוויט, נכנסה בוקר אחד לחדר הסגלגל ומצאה את האיש החזק בעולם כשהוא אוחז בשפופרת של דבק מהיר (סופר-גלו). הנשיא לא המתין לאוצרים או למעצבי פנים.
הוא עסק באופן אישי בהדבקת עיטורי זהב זולים על אח השיש ההיסטורית של החדר, אקט מעורר חלחלה בקרב מומחי שימור החוששים מנזק בלתי הפיך למבנה.
טראמפ, שתיאר את עצמו בקדנציה הזו כמי שהפך מ"ניצוד" ל"צייד", מרגיש כעת חופשי מתמיד לרמוס נורמות, גם כאלו הקשורות לאסתטיקה ולשימור.
החופש האמנותי של הנשיא התעצם בזמן שהגברת הראשונה, מלניה, נעדרה מהבירה. בהיעדרה, טראמפ פשט על פריטים שעיצבה בחדריה האישיים, גרר מראה עם מסגרת עלי זהב והציב אותה במסדרון החיצוני כדי שתשמש כעמדה לצילומי סלפי.
אולם השינויים הקיצוניים ביותר מתרחשים הרחק מעין הציבור. באגף המזרחי נהרס כדי לפנות מקום לאולם נשפים גרנדיוזי בעלות של 400 מיליון דולר. בחדר הרחצה הפרטי שלו הורה להתקין שטיח מקיר לקיר במקום שטיח אמבטיה סטנדרטי.
אנשי התחזוקה נאלצים להחליף קטעי שטיח רטובים מדי יום כדי למנוע עובש - עניין שמשקף כיצד הבית הלבן מתכופף כעת לכל גחמה אישית.
בזמן שהוא בוחן את יורשיו הפוטנציאליים, מרקו רוביו וג'יי.די ואנס, נראה שטראמפ אינו מוטרד מהאפשרות שהבאים אחריו ינסו למחוק את חותמו המוזהב.
כשנשאל אם הוא חושש שהנשיא הבא יסיר את עיטורי הזהב, השיב בביטול: "קובנים אוהבים זהב", רמיזה ברורה למוצאו של רוביו.
המסר של טראמפ ברור: הבית הלבן הוא כעת הנכס האישי שלו, והוא מתכוון לעצב אותו בדיוק כפי שהוא רואה לנכון.
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