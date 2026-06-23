הבית הלבן בידו: האם טראמפ נתפס עם שפופרת דבק וזהב מפלסטיק?

זהב על מלא ( צילום: החדר הסגלגל בבית הלבן )

בלב החשיפות בספרם הטרי של כתבי הניו-יורק טיימס, מאגי הברמן וג'ונתן סוואן, "Regime Change", (חילופי שלטון) עומד רגע כמעט סוריאליסטי:

אוהב זהב: טראמפ בחדר הסגלגל ( צילום: הבית הלבן )

אולם השינויים הקיצוניים ביותר מתרחשים הרחק מעין הציבור. באגף המזרחי נהרס כדי לפנות מקום לאולם נשפים גרנדיוזי בעלות של 400 מיליון דולר. בחדר הרחצה הפרטי שלו הורה להתקין שטיח מקיר לקיר במקום שטיח אמבטיה סטנדרטי.

אנשי התחזוקה נאלצים להחליף קטעי שטיח רטובים מדי יום כדי למנוע עובש - עניין שמשקף כיצד הבית הלבן מתכופף כעת לכל גחמה אישית.

בזמן שהוא בוחן את יורשיו הפוטנציאליים, מרקו רוביו וג'יי.די ואנס, נראה שטראמפ אינו מוטרד מהאפשרות שהבאים אחריו ינסו למחוק את חותמו המוזהב.

חיכה לרגע שתעזוב - טראמפ עם מלניה ( צילום: הבית הלבן )

כשנשאל אם הוא חושש שהנשיא הבא יסיר את עיטורי הזהב, השיב בביטול: "קובנים אוהבים זהב", רמיזה ברורה למוצאו של רוביו.

המסר של טראמפ ברור: הבית הלבן הוא כעת הנכס האישי שלו, והוא מתכוון לעצב אותו בדיוק כפי שהוא רואה לנכון.