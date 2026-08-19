רגעים אחרי התקיפה ( צילום: מתוך רשתות חברתיות )

זעם תקשורתי סוחף את טורקיה בעקבות הודאתה הרשמית של ישראל על התקיפה האווירית בבסיס אבו א-דוהור שבצפון-מערב סוריה, במרחק קצר מהגבול הטורקי. ערוצי הטלוויזיה, העיתונים ואתרי החדשות המובילים באנקרה ובאיסטנבול יצאו בקו תוקפני המדחה את הטיעונים הישראליים.

מומחה הטורקי לביטחון לאומי, הביע בשידור חי את זעמו הרב והפנה קריאה לוחמנית לישראל: "אם יש לישראלים אומץ – בואו נילחם". "הבעיה שלהם היא טורקיה" העיתונים המרכזיים בטורקיה שיקפו בשערם את עוצמת ההסלמה. בעיתון "טורקיה" נכתב בכותרת הראשית: "פרובוקציה חמורה מצד ישראל", ואילו בעיתון "TAKVIM" תקפו בחריפות וטענו כי "הבעיה של הציונים היא טורקיה". הנסיך הארי חזר ביום רביעי לבריטניה - כעת הוא מזהיר: "אנחנו בסכנה" כיכר השבת | 20:14 באולפני הדיונים באנקרה ניסו לנתח את עיתוי הפעולה וההודאה הישראלית. הפרשנים טענו בביטחון כי המטרה הייתה לטרפד את מהלכי התיאום ושיקום הבסיס בין אנקרה לדמשק, מחשש מהתבססות חיילים טורקים בסמוך לגבול. הפרשנים הזכירו בהקשר זה גם את דבריו של הנשיא רג'פ טאיפ ארדואן בריאיונו לרשת "אל-ג'זירה", שבו הצהיר: "אנחנו מדברים על שלום, אבל אם תהיה תוקפנות – לא נרתע ממלחמה ולא נברח ממנה".

צבא טורקיה ( צילום: משרד ההגנה הלאומי של טורקיה @tcsavunma )

בלשכת נתניהו: "לא נסבול איומים"

מנגד, בלשכת ראש הממשלה אישרו אתמול את פרטי התקיפה והסבירו את הרקע המבצעי והמדיני להחלטה. בהודעה רשמית שפורסמה נמסר: "ישראל וסוריה הסכימו על שמירת הסטטוס קוו בענייני ביטחון, שאותו סוריה עמדה להפר בכך שהתירה לכוחות טורקיים להיפרס בבסיס חיל אוויר סמוך לחלב".

בהודעה הוסיפו: "ישראל הזהירה את סוריה שוב ושוב כי פריסה כזו תהווה איום על ביטחונה, אך סוריה בחרה להתעלם מכך. ישראל לא תסבול איומים על ביטחונה, ותברך על חזרה לסטטוס קוו".

על פי הדיווחים, התקיפות כוונו לעבר מסלולים והאנגרים המשמשים לחניה של מטוסים בנמל התעופה הצבאי, וזאת זמן קצר לאחר שמשלחת צבאית טורקית ביקרה במקום במסגרת מאמצי שיקום הבסיס.

במקביל, השליח האמריקני המיוחד לסוריה ושגריר ארה"ב בטורקיה, טום ברק, מסר לרויטרס כי טורקיה לא קיבלה התרעה מוקדמת על התקיפות הישראליות. לדבריו, לאחר שהטורקים זיהו את המטוסים נעים צפונה לעבר שטחם, הם "היו יכולים באופן סביר להיערך לתגובה משלהם". לדבריו, "למרבה המזל, אנשים שקולים הצליחו למנוע מהמצב להידרדר עוד יותר".