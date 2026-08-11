חייזרים בפרלמנט? המועמד הבין-גלקטי שמאיים לכבוש את הקלפיות

נייג'ל פארג' ולוחם החלל ( צילום: מאת Laurie Noble - https://members.parliament.uk/member/5091/portrait, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=171067399 |מסך )

נייג'ל פארג', ממנהיגי הימין הקיצוני בבריטניה ומנהיג מפלגת Reform UK, מתמודד השבוע מחדש על מושבו במחוז קלֶקְטוֹן שבאסקס. אלא שהיריב שמושך את מרבית תשומת הלב אינו פוליטיקאי בריטי מוכר, אלא דמות סאטירית שמגיעה עם קסדה שנראית כמו פח אשפה.

המועמד הוא Count Binface, שמציג את עצמו כ"לוחם חלל בין־גלקטי ומנהיג הרציקלונים מסיגמא IX". מאחורי הדמות עומד הקומיקאי הבריטי ג'ונתן הארווי, שכבר הפך את Count Binface לדמות מוכרת במערכות הבחירות בבריטניה. הפעם הוא מתמודד מול פארג' בבחירות ביניים שנקבעו לאחר שפארג' התפטר מתפקידו כחבר הפרלמנט. פארג', שזכה במושב לראשונה בבחירות הכלליות של 2024, מבקש כעת לקבל מחדש את אמון הבוחרים. הבחירות הפכו למעניינות עוד יותר משום שהמפלגות המרכזיות בבריטניה, בהן הלייבור, המפלגה השמרנית והליברל־דמוקרטים, אינן מציבות מועמדים במרוץ. במקום עימות מסורתי בין המפלגות הגדולות, פארג' מוצא את עצמו מול שורה של מועמדים עצמאיים ומפלגות קטנות, ובראשם המועמד הסאטירי עם קסדת הפח.

כובש את האולפנים לוחם החלל ( צילום: מסך )

למרות האופי החריג של המרוץ, מדובר בבחירות חשובות עבור פארג'. הוא מנסה לבסס מחדש את מעמדו הפוליטי ולהוכיח שהבוחרים עדיין עומדים מאחוריו. ניצחון ברור יעניק לו חיזוק משמעותי ויאפשר לו לחזור לפרלמנט עם מנדט מחודש.

מנגד, Count Binface אינו מתיימר לנהל קמפיין פוליטי רגיל. המצע שלו משלב הומור וסאטירה עם ביקורת על המערכת הפוליטית. בין ההצעות שלו ניתן למצוא רעיונות אבסורדיים בכוונה, לצד נושאים אמיתיים שמעסיקים את הבריטים, כמו מחירי הדיור ושירותי התחבורה.

אנדי ברנהאם ראש ממשלת בריטניה - עם המתמודדים הקשוחים ( צילום: מסך )

גם מספר המועמדים ממחיש עד כמה המרוץ יוצא דופן: 34 מועמדים מופיעים על פתק ההצבעה במחוז. כך, מה שנראה בתחילה כבדיחה על פארג' הפך לאירוע פוליטי שמושך עניין ציבורי ותקשורתי.

הסקרים מעניקים לפארג' יתרון גדול, ולכן השאלה המרכזית אינה רק מי ינצח, אלא עד כמה יצליח המועמד בעל קסדת הפח להתקרב אליו. עבור פארג' זו הזדמנות להוכיח את כוחו; עבור בינפייס, זו במה נוספת להפוך את הפוליטיקה הבריטית למופע שאי אפשר להתעלם ממנו.