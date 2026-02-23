כיכר השבת
שר ההגנה הבריטי: "אני רוצה להיות הראשון ששולח חיילים לאוקראינה"

שר ההגנה הבריטי חושף בטור דרמטי ב"טלגרף" תוכנית נועזת לסיום המלחמה, הכוללת צעד חסר תקדים של פריסת כוחות בריטיים על אדמת אוקראינה | לטענתו: "נוכחות המגפיים הבריטיים בשטח תהיה האות הסופי כי הריבונות האוקראינית מוגנת מפני תוקפנות עתידית" (חדשות בעולם)

חיילים אוקראינים (צילום: שאטרסטוק )

ערב יום השנה הרביעי לפלישה הרוסית, שר ההגנה הבריטי ג'ון הילי מטלטל את הזירה הבינלאומית עם הצהרה נוקבת: שנת 2026 חייבת להיות השנה שבה המלחמה תסתיים. בטור דעה יוצא דופן, הילי מבהיר כי בריטניה אינה מסתפקת עוד בתמיכה מרחוק, אלא נערכת באופן פעיל ליום שאחרי הפסקת האש.

במרכז דבריו, מסביר הילי את החזון שלו לרגע שבו השקט יחזור לאזור:

"אין נטל כבד יותר על כל שר הגנה או על ממשלה כלשהי מאשר מחויבות של כוחותינו המזוינים למבצעים. אני רוצה להיות שר ההגנה שפורס כוחות בריטיים באוקראינה – כי זה אומר שהמלחמה הזו סוף סוף הסתיימה. זה אומר שניהלנו משא ומתן לשלום באוקראינה. ואירופה מאובטחת זקוקה לאוקראינה חזקה וריבונית".

כדי להפוך את החזון למציאות, בריטניה כבר מובילה את הקמת "קואליציית המוכנים" – כוח רב-לאומי של עד 30,000 חיילים שיבטיח את קיום הסכמי השלום העתידיים ויגן על ריבונות אוקראינה. הממשלה הבריטית כבר הקצתה 200 מיליון ליש"ט לציוד הכוחות לקראת פריסה אפשרית, כולל מערכות תקשורת מתקדמות והגנה מפני כטב"מים.

למרות הלחץ הכבד שמופעל מצד רוסיה, הילי מדגיש כי "ידידיה של אוקראינה לעולם לא יתעייפו", וכי נוכחותם של חיילים בריטים על הקרקע תהיה האות הסופי לכך שהביטחון שב לאירופה.

1
כל הכוחות המערביים על אדמת אוקראינה הובסו על ידי רוסיה. פולנים במאה ה 18, שבדים במאה ה 18, נפוליאון במאה ה 19, גרמנים, צרפתים ופולנים בשנים 1919 - 1920 והיטלר בשנת 1945. כל במשתפי פעולה מקומיים עם המערב הובסו על ידי רוסיה. זה יהיה גם עם זלנסקי. הבריטים לא יכנסו לאוקראינה. אוקראינה תהיה חלק מרוסיה.
שמעון

