פעמיים בתוך שנתיים: משפחה שנמלטה מקייב איבדה את ביתה באירלנד

אזור המהגרים בלפסט אחרי ההצתות ( צילום: מסך )

משפחה אוקראינית שנמלטה מקייב בעקבות הפלישה הרוסית המלאה נאלצת כעת להעתיק את חייה פעם נוספת. לאחר ששרדו את זוועות המלחמה ומצאו מקלט בבלפסט שבצפון אירלנד, ביתם ניזוק קשות במהלך המהומות האלימות ששטפו את העיר בלילה האחרון. המהומות בבלפסט פרצו בתגובה לפיגוע דקירה שאירע מוקדם יותר השבוע בצפון העיר. מפגינים נגד הגירה ניצלו את המצב והציתו אוטובוסים ומבני מגורים.

הבית השרוף של המשפחה האוקראינית - צילום: רשתות חברתיות הבית השרוף של המשפחה האוקראינית | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:21

ראש הממשלה, קיר סטארמר, גינה את האלימות וכינה אותה "בלתי מוצדקת לחלוטין", בעוד מפקד המשטרה תיאר כיצד כוחותיו נאלצו לחלץ משפחות, בהן תינוק בן חודשיים בלבד, מבתים שעלו באש.

עבור המשפחה האוקראינית, שחיפשה שקט לאחר שנאלצה לנטוש את כל עולמה מאחור בגלל הפגזות רוסיות, החלום על ביטחון הפך שוב לסיוט של הרס ועקירה. הנהגת צפון אירלנד גינתה את האירועים והדגישה כי "קבוצות של רעולי פנים השורפים משפחות מחוץ לבתיהן אינן אלא פחדנות מגעילה".