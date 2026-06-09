להשמיד ציוויליזציות: נחשפו מסמכי "צבא היתושים" של ארה"ב

במשך עשרות שנים, מתחת לרדאר הציבורי, ניהל הצבא האמריקני סדרת ניסויים נועזים ומבהילים בלוחמה ביולוגית, שנועדו להפוך את הטבע עצמו למכונת מלחמה.

מסמכים של מחלקת ההגנה (הפנטגון) חושפים כעת את פרטיו של "פרויקט בלוות'ר" , במסגרתו נבחן השימוש ביתושים מהמין אדס מצרי, הידועים כנשאים של מחלות קטלניות כמו קדחת צהובה וזיקה – ככלי להפצת מחלות בקרב כוחות אויב.

איך זה היה אמור לעבוד?

השיטה הייתה פשוטה להחריד ומתוחכמת באותה מידה: במקום פצצות כבדות, הצבא תכנן לשחרר נחילים של "יתושים רוצחים". בניסויים שנערכו בין ספטמבר לאוקטובר 1959, חוקרים בדקו כיצד היתושים שורדים בתנאי סביבה שונים, עד לאיזה מרחק הם מסוגלים לעוף, והאם הם יצליחו לאתר ולנשוך בני אדם ביעילות לאחר ששוחררו מהאוויר.

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המטרה הייתה להשתמש בחרקים כ"וקטורים" (נשאים) שיחדירו גורמי מחלה ישירות למטרות אנושיות באזורים מאוכלסים.

אך היתושים היו רק חלק מהתמונה הגדולה. בשנות ה-50 וה-60, ארה"ב ערכה למעלה מ-200 ניסויים פנימיים כדי לבחון את פגיעותה ללוחמה ביולוגית.

הדרכים להפצת החיידקים היו יצירתיות ומפתיעות:

בניסוי בניו יורק (1966), סוכנים השליכו נורות מלאות בחיידקים על פסי הרכבת; תנועת הרכבות יצרה "תרסיס טבעי" שהפיץ את החיידקים לכל עבר בכל פעם שרכבת חלפה.