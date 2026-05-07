כיכר השבת
שימוש לרעה

חשש מניצול: ארה"ב אוסרת על דיפלומטים להמר על הסכם הגרעין 

כשגורל המזרח התיכון מונח על הכף, מתברר שיש מי שניסה להפוך מידע מסווג לכסף מזומן | תזכורת פנימית חושפת: דיפלומטים אמריקאים הוזהרו שלא להמר על תוצאות המשא ומתן עם איראן (חדשות בעולם)

הימורים בפולימרקט

מחלקת המדינה האמריקאית שלחה לאחרונה הנחיה דחופה לדיפלומטים שלה, המבהירה כי חל איסור מוחלט להשתמש במידע ממשלתי חסוי כדי להרוויח מהימורים על אירועים גיאופוליטיים.

האזהרה החריגה, עליה דיווח לראשונה ה"וול סטריט ג'ורנל", מגיעה על רקע המשא ומתן הרגיש והבלתי צפוי בין ארה"ב ל, כאשר סכומי כסף אדירים זורמים לשוקי הניבוי המקוונים סביב תוצאות השיחות.

לפי מזכר פנימי שנחשף, בממשל הביעו דאגה עמוקה מכך שגורמי ממשל משתמשים במידע שאינו נחלת הכלל כדי להציב הימורים בפלטפורמות פופולריות כמו Kalshi או Polymarket. במחלקת המדינה הבהירו לעובדים כי "שימוש לרעה במידע לא פומבי לטובת רווח כספי הוא עבירה חמורה מאוד שלא תעבור בשתיקה".

הסיפור הפך לוויראלי ברשתות החברתיות, בעיקר בשל התגובה המופתעת של גולשים רבים שתהו: "רגע... זו בכלל הייתה אפשרות?!"

הרקע להנחיה הוא מספר מקרים חריגים שבהם אנשים עם גישה למידע ביטחוני רגיש הצליחו לכאורה לגרוף רווחים משמעותיים מהימורים על אירועים מדיניים וצבאיים, רגע לפני שאלו פורסמו לציבור הרחב.

התזמון של האזהרה אינו מקרי; השווקים הפיננסיים העולמיים דרוכים כעת לקראת תגובתה של איראן למזכר אמריקאי שעשוי להביא לסיום העימות ולפתיחה מחדש של מיצרי הורמוז. הסכם כזה עשוי להזניק את שער היורו ולהשפיע דרמטית על מחירי הנפט. בוושינגטון נחושים להבטיח שהאנשים שמחזיקים בקלפים המדיניים לא ישתמשו בהם כדי להמר על השולחן הלא נכון.

בנימין נתניהואיראןהסכם הגרעיןהימוריםפולימרקטמבצע שאגת הארי

