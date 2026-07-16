פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית (CENTCOM) הודיע הבוקר (חמישי) כי סיים גל תקיפות ממוקד נגד יעדים צבאיים באיראן. בהודעה נמסר כי התקיפות הסתיימו בשעה 21:00 שעון מזרח ארה"ב ב-15 ביולי, לאחר שכוחות אמריקאים תקפו מרכזי פיקוד איראניים, אתרי הגנה אווירית, יכולות טילים ורחפנים ומתקני מעקב חופיים.

לראשונה בסבב התקיפות הנוכחי, הרחיבו הכוחות האמריקאים את פעילותם גם לאזור טהראן, הבירה האיראנית. על פי ההודעה הרשמית, המטרה המרכזית של התקיפות היא לפגוע ביכולתה של איראן לאיים על ימאים תמימים המאיישים כלי שיט מסחריים החוצים את מצר הורמוז.

צבא ארה"ב השתמש בתחמושת מדויקת כדי לפגוע במטרות במספר מקומות, כולל בנדר עבאס - נמל מרכזי באיראן. מוקדם יותר באותו יום, תקפו כוחות אמריקאים אתרי הגנה חופיים וטילי שיוט באי טונב רבתי במהלך גל של 90 דקות.

במקביל לפעילות הצבאית, מדווח העיתון "וול סטריט ג'ורנל" כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נוטה להרחיב את הפעולות הצבאיות של ארצו באיראן.

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על פי הדיווח, האפשרויות הנבחנות כוללות את הגברת התקיפות האוויריות, שליחת כוחות קרקעיים להשתלטות על איים איראניים ליד מצר הורמוז, והפצצת אתר מבוצר שעלול לשמש לפעילות גרעינית חשאית.

בימים האחרונים ערך טראמפ דיונים בנושא עם סגנו ג'יי.די ואנס, שר המלחמה פיט הגסת', מזכיר המדינה מרקו רוביו ויו"ר המטות המשולבים דן קיין. על פי דיווחים קודמים, התקיפות האמריקניות נועדו גם לשחוק את מערכי ההגנה של איראן ולהכין את הקרקע לאפשרות של הסלמה צבאית רחבה יותר.