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טראמפ שוקל שליחת כוחות קרקעיים 

צבא ארה"ב הרחיב את התקיפות ולראשונה תקף גם באזור טהראן | איראן תקפה בסיס אמריקאי בכווית

פיקוד המרכז האמריקני הודיע על סיום גל תקיפות נוסף נגד יעדים צבאיים באיראן | לראשונה בסבב זה נפגעו מטרות באזור הבירה טהראן | טראמפ שוקל אפשרויות הסלמה כולל שליחת כוחות קרקעיים | איראן תקפה בסיסא מריקאי בכווית (חדשות, בעולם)

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תקיפה באיראן באמצעות סירות מתאבדות (צילום: צבא ארה"ב)

פיקוד המרכז של צבא (CENTCOM) הודיע הבוקר (חמישי) כי סיים גל תקיפות ממוקד נגד יעדים צבאיים ב. בהודעה נמסר כי התקיפות הסתיימו בשעה 21:00 שעון מזרח ארה"ב ב-15 ביולי, לאחר שכוחות אמריקאים תקפו מרכזי פיקוד איראניים, אתרי הגנה אווירית, יכולות טילים ורחפנים ומתקני מעקב חופיים.

לראשונה בסבב התקיפות הנוכחי, הרחיבו הכוחות האמריקאים את פעילותם גם לאזור טהראן, הבירה האיראנית. על פי ההודעה הרשמית, המטרה המרכזית של התקיפות היא לפגוע ביכולתה של איראן לאיים על ימאים תמימים המאיישים כלי שיט מסחריים החוצים את מצר הורמוז.

צבא ארה"ב השתמש בתחמושת מדויקת כדי לפגוע במטרות במספר מקומות, כולל בנדר עבאס - נמל מרכזי באיראן. מוקדם יותר באותו יום, תקפו כוחות אמריקאים אתרי הגנה חופיים וטילי שיוט באי טונב רבתי במהלך גל של 90 דקות.

במקביל לפעילות הצבאית, מדווח העיתון "וול סטריט ג'ורנל" כי נשיא ארצות הברית נוטה להרחיב את הפעולות הצבאיות של ארצו באיראן.

על פי הדיווח, האפשרויות הנבחנות כוללות את הגברת התקיפות האוויריות, שליחת כוחות קרקעיים להשתלטות על איים איראניים ליד מצר הורמוז, והפצצת אתר מבוצר שעלול לשמש לפעילות גרעינית חשאית.

בימים האחרונים ערך טראמפ דיונים בנושא עם סגנו ג'יי.די ואנס, שר המלחמה פיט הגסת', מזכיר המדינה מרקו רוביו ויו"ר המטות המשולבים דן קיין. על פי דיווחים קודמים, התקיפות האמריקניות נועדו גם לשחוק את מערכי ההגנה של איראן ולהכין את הקרקע לאפשרות של הסלמה צבאית רחבה יותר.

הנשיא טראמפ (צילום: הבית הלבן)

בתוך כך, דובר צבא איראן הצהיר הלילה כי מצר הורמוז יישאר סגור למעבר עד שארצות הברית תכבד ותקבל את המשטר המשפטי וההסדרים שאיראן מבקשת להחיל במרחב הימי. הדובר הדגיש כי הניסיונות האמריקניים לפתוח את המצר באמצעות תקיפות, לחץ צבאי או יצירת עובדות בשטח אינם צפויים להצליח.

כלי תקשורת איראניים טענו הלילה כי צבא איראן ומשמרות המהפכה ביצעו תקיפה ממוקדת באמצעות טילים וכטב"מים לעבר בסיס צבאי המשמש את כוחות ארצות הברית בשטח ירדן. בנוסף, משמרות המהפכה דיווחו כי שיגרו מטח של טילים ורחפנים לעבר בסיס צבאי של ארה"ב בשטח כווית, ופגעו במערך מכ"ם הפועל במקום.

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0 תגובות

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2
ב ה צ ל ח ה
דן
1
בהצלחה לשני הצדדים הם בניהם שטן בניהם ארה"ב מתגרה המעצמה החזקה בעולם אירן ותוקפת אותה ללא הרף להראות לעולם מי שולט והכל בלוף ושטויות כי אירן תוקפת חזרה את ארה"ב במתקפה חסרת תקדים בסיסים ותשתיות ועוד של ארה"ב במדינות המפרץ פשוט מה שלא יהיה הכל הצגה אחת גדולה מי תוקף יותר. כנראה במיליון אחוז אירן תצא
למגיב 1 בשם דן למי בהצלחה?

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