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לילה שמיני ברציפות: צבא ארה"ב המשיך  לתקוף באיראן - וטהראן מכה בחזרה נגד בסיסים אמריקאים 

פיקוד המרכז האמריקני דיווח על תקיפות נוספות במתקני הגנה ואחסון טילים • איראן תקפה מטרות אמריקניות בכווית | צבא ארה"ב: "המתקפה נועדה להעניש באופן מהיר את משמרות המהפכה על מות 2 החיילים האמריקנים בירדן" | דיווח: "עשרות חיילים אמריקנים נפצעו בירדן, מסוקים נפגעו" (חדשות, בעולם)

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תקיפות באיראן, אילסוטרציה (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

פיקוד המרכז של צבא (CENTCOM) הודיע הבוקר (ראשון) כי השלים סבב תקיפות נוסף ב במהלך הלילה - זה הלילה השמיני ברציפות שבו כוחות אמריקניים פועלים נגד מטרות איראניות. ההודעה מגיעה על רקע הסלמה מתמשכת בין לטהראן, כאשר שני הצדדים ממשיכים להחליף מכות.

על פי ההודעה הרשמית של צבא ארה"ב, כוחות פיקוד המרכז פגעו במהלך הלילה במתקני מעקב חופי והגנה אווירית, ביכולות ימיות ובאתרי אחסון של טילים וכטב"מים של צבא איראן. מטרת התקיפות, כך צוין בהודעה, היא להמשיך ולשחוק את היכולות הצבאיות האיראניות.

עוד נמסר כי אמצעי הלחימה האמריקניים כוונו גם נגד כוחות משמרות המהפכה האסלאמית, שביצעו תקיפות נגד חיילים אמריקניים בירדן. התקיפה בירדן, שבה נהרגו שני חיילים אמריקניים וחייל נוסף הוכרז כנעדר, מהווה את אחד הגורמים המרכזיים להסלמה הנוכחית.

בניו יורק טיימס דווח הלילה כי עשרות חיילים אמריקנים נפגעו בלפחות ארבע תקיפות איראניות בירדן בשבוע האחרון, בנוסף לכמה מסוקים אמריקניים שנפגעו.

איראן משיבה: תקיפות בכווית

בתוך כך, צבא איראן הודיע הבוקר כי תקף מטרות צבאיות של ארצות הברית בשטחה של כווית. המהלך האיראני מהווה המשך לסדרת התגובות שטהראן מבצעת נגד הנוכחות האמריקנית באזור, במטרה להפעיל לחץ על וושינגטון להפסיק את גל התקיפות.

ההסלמה הדו-צדדית מתרחשת על רקע מתיחות גוברת במזרח התיכון, כאשר איראן מאיימת לסגור נתיבי ים אסטרטגיים ומדינות המפרץ מנסות למנוע הרחבה נוספת של העימות. על פי דיווחים, מצרים ומדינות המפרץ מפעילות מאמץ דיפלומטי נרחב לבלום את ההסלמה ולמנוע מעורבות ישראלית.

כ-50 אלף חיילים אמריקניים פרוסים כעת במרחב המזרח התיכון, כאשר ארצות הברית ממשיכה לחזק את נוכחותה הצבאית באזור. בימים האחרונים דווח על הגעת עשרות מטוסי קרב ותדלוק נוספים לבסיסים אמריקניים באזור, במסגרת ההיערכות להמשך העימות.

מניין ההרוגים בקרב הכוחות האמריקניים מתחילת סבב הלחימה הנוכחי עומד על 16 חיילים, על פי הנתונים הרשמיים. מצד איראן, הנזק למתקנים הצבאיים והתשתיות נמשך ומצטבר, כאשר טהראן מתקשה להגיב באופן יעיל לתקיפות האמריקניות המתמשכות.

ארה"באיראןדונלד טראמפארצות הבריתמצרי הורמוז
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3
אם זה היה מדגדג אותם הם היו מגיבים יותר חזק ומשתוללים
לא מזיז לאיראנים
2
אם ישראל היתה בפנים היית שומע על חיסולים
דוד
1
אם היו מטילים עליהם כמה פצצות בלוויה של חמינאי היו מחסלים לפחות חצי ממשמרות המהפכה חבל על הפספוס
יחיאל

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