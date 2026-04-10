אסלאמאבאד, בירת פקיסטן ( צילום: shutterstock )

השדרות הרחבות של קריית הממשלה בבירה הפקיסטנית אסלאמאבאד, יחד עם טורי השוטרים מצוחצחי המדים המסיירים בהן, מספקים רקע דרמטי לשיחות שלום קריטיות שעשויות להכריע את עתיד המזרח התיכון והכלכלה העולמית.

הרחובות בבירה רוקנו מאזרחים, והתושבים אף קיבלו יומיים של חופשה בתשלום מהממשלה כדי להבטיח שקט מירבי לקראת המשא ומתן ההיסטורי והמתוח בין ארצות הברית לאיראן. השיחות צפויות להיפתח מחר (שבת) בבוקר, בניסיון לסיים את המלחמה שפרצה ב-28 בפברואר עם מתקפה אמריקנית-ישראלית נגד יעדים באיראן. אולם, הפסקת האש בת השבועיים שהוכרזה רק ביום שלישי, רגע לפני פקיעת האולטימטום של טראמפ ל"מחיקת ציוויליזציה שלמה" – נראית כבר כעת שברירית מתמיד.

חיילים פקיסטנים ( צילום: shutterstock )

את המשלחת האמריקנית לאסלאמאבאד יוביל סגן הנשיא ג'יי די ואנס, ולצידו השליח המיוחד סטיב ויטקוף וג'ארד קושנר, חתנו של הנשיא טראמפ.

עבור ואנס, שנודע בעבר בספקנותו לגבי מעורבות צבאית זרה, מדובר במבחן דיפלומטי ופוליטי עצום, שעשויות להיות לו השלכות משמעותיות לקראת התמודדות אפשרית על הנשיאות ב-2028.

מאחורי המשלחת האמריקנית עומדות בעלות בריתה של ארה"ב, ובראשן ישראל ומדינות המפרץ, אשר לא ייקחו חלק פעיל בחדר הדיונים אך ישפיעו מאחורי הקלעים.

( צילום: הבית הלבן )

מנגד, טהרן טרם הכריזה רשמית על הרכב משלחתה. עם זאת, דיווחים בתקשורת האיראנית מצביעים על כך שבראש המשלחת יעמוד יו"ר הפרלמנט השמרני, מוחמד באקר קליבאף.

קליבאף, המקורב לצמרת המשטר, התגלה כאיש הקשר המרכזי מול ממשל טראמפ לאורך המלחמה, במיוחד לאור העובדה שמנהיגים איראנים רבים חוסלו בתקיפות בשבועות האחרונים.

הפערים בין הצדדים נראים תהומיים, ונראה כי קיים קושי מהותי להסכים אפילו על סדר היום של השיחות. הנשיא טראמפ טען לאחרונה כי ישנה "הצעה בת 10 נקודות" שמהווה בסיס למשא ומתן.

מנגד, איראן פרסמה רשימת דרישות משלה, הכוללת הכרה בשליטתה במצר הורמוז, פיצויים על נזקי המלחמה, הסרת כל הסנקציות ואף הכרה בזכותה להעשרת אורניום.

מפת המעברים בהורמוז ( צילום: ד"ש )

מנגד, הצעת האמריקנים - שלא נחשפה במלואה, צפויה לכלול דרישה להתחייבות איראנית שלא להשתמש בנשק גרעיני, מסירת מלאי האורניום המועשר, הגבלות חמורות על יכולות ההגנה של טהראן, ופתיחה מיידית ומלאה של מצר הורמוז.

סוגיית מצר הורמוז כבר מהווה סלע מחלוקת חריף. הנשיא טראמפ תקף בחריפות את איראן ברשתות החברתיות וטען כי היא עושה "עבודה גרועה מאוד" באפשור מעבר של מכליות נפט במצר, תוך שהוא מבהיר: "זה לא ההסכם שיש לנו!".

ב-24 השעות הראשונות להפסקת האש, רק מכלית נפט אחת וחמש אוניות מטען יבש עברו במצר, שבימי שגרה מכיל כ-140 אוניות ביום ומהווה עורק חיוני לאספקת האנרגיה העולמית.

מוקש נוסף ומיידי המאיים על קיום השיחות הוא המשך הלחימה בלבנון. איראן ופקיסטן טוענות כי הפסקת האש חלה גם על לבנון, ויו"ר הפרלמנט האיראני קליבאף אף הבהיר כי ארץ הארזים ושאר בנות הברית ב"ציר ההתנגדות" הם חלק בלתי נפרד מכל הסכם.

מנגד, ארה"ב וישראל הבהירו נחרצות כי ההפוגה הנוכחית נוגעת לאיראן בלבד, וכי המבצע הצבאי הישראלי לעקירת חיזבאללה נמשך.

- צילום: דובר צה"ל | צילום: צילום: דובר צה"ל 10 10 0:00 / 0:33 ( צילום: דובר צה"ל )

במקביל, ישראל מאותתת על נכונות למסלול דיפלומטי נפרד בלבנון. ראש הממשלה בנימין נתניהו, שדחה בעבר מגעים ישירים, הודיע כי הנחה לפתוח בשיחות שלום שיתמקדו בפירוק חיזבאללה מנשקו.

גורמים ישראלים ואמריקנים מסרו כי שיחות נפרדות בנושא לבנון צפויות להתחיל בשבוע הבא בוושינגטון, בניסיון ליצור הסכם במודל דומה לזה שמושג מול איראן.

פקיסטן המארחת, שניצלה את מעמדה כמתווכת כדי להביא את הצדדים לשולחן, תנסה לנווט בתוך שדה המוקשים הזה. פרשנים מעריכים כי איסלאמאבאד תעלה את דאגותיהן של מדינות המפרץ מהתקיפות האיראניות, ותנסה ללחוץ על ארה"ב להרחיב את הפסקת האש גם ללבנון.

השאלה הגדולה שנותרה פתוחה היא האם השיחות הקרובות יניבו פשרת ביניים היסטורית, או שמא יקרסו ויגררו את המזרח התיכון כולו לסבב נוסף של מלחמה.