כיכר השבת
שיחות ארה"ב - איראן

בתום 18 שעות מו"מ: המתווכות הודיעו על הקמת מנגנון "למניעת חיכוך בלבנון", ללא מדינת ישראל

הסבב הראשון של השיחות בין ארצות הברית לאיראן בשווייץ הסתיים לאחר 18 שעות | המתווכות הודיעו על הקמת מנגנון פיקוח "למניעת חיכוך בלבנון", ללא ישראל |שר החוץ האיראני עראקצ'י: "זה יהיה המבחן הראשון" |בהצהרה נאמר כי: "השיחות התנהלו באווירה חיובית ובונה, חלה התקדמות מעודדת" (בעולם)

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סגן הנשיא ואנס, ראש ממשלת קטאר וקושנר בשווייץ, הלילה (צילום: מתוך עמוד ה-X של ראש ממשלת קטאר)

הלילה (בין ראשון לשני) הסתיים הסבב הראשון של השיחות ההיסטוריות בדרג הבכיר בין ל באתר הנופש בורגנשטוק שבשווייץ. המדינות המתווכות, קטאר ופקיסטן, הודיעו על הקמת "מנגנון למניעת חיכוך ב" - צעד דיפלומטי משמעותי שמעיד על התקדמות בשיחות, למרות שמדינת ישראל לא הוזכרה במפורש בהודעה.

על פי ההודעה המשותפת שפורסמה, הצדדים הסכימו להקים ועדה ברמה גבוהה שתפקח על ההיבטים הפוליטיים של מאמצי הגישור. "בהתבסס על מזכר ההבנות, הצדדים הסכימו להקים ועדה ברמה גבוהה שתפקח על ההיבטים הפוליטיים של מאמצי הגישור", נכתב בהודעה. "שני המשא ומתן הראשיים יגישו דוחות תקופתיים לוועדה וכן יובילו קבוצות עבודה ייעודיות בנושא הגרעין, סנקציות והקמת קבוצת עבודה למעקב ויישוב סכסוכים".

באשר ללבנון, ההודעה המשותפת פירטה כי "שני הצדדים הסכימו להקים קבוצת עבודה להפחתת הסלמה, המורכבת משני הצדדים ורפובליקת לבנון, בהנחיית המתווכים, כדי להבטיח עמידה בהפסקת הלחימה בלבנון, כפי שנקבע במזכר ההבנות". כמו כן צוין כי "שיחות טכניות מתוכננות להימשך לאורך שארית השבוע באתר הנופש בורגנשטוק כדי לדון בכל הנושאים הרלוונטיים".

בנוסף להסכמות בנושא לבנון, הצדדים הקימו ערוץ תקשורת ייעודי למניעת תקריות במצר הורמוז. "הוקם ערוץ תקשורת בין הצדדים לתקופה המוזכרת בסעיף 5 של מזכר ההבנות, במטרה למנוע תקריות ואי־הבנות ולהבטיח מעבר בטוח של כלי שיט מסחריים דרך מצר הורמוז", נאמר בהודעה.

איראן: "התקדמות משמעותית"

שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י מיהר לפרסם בחשבון הטוויטר שלו הערכה חיובית להישגי השיחות. "התיווך הבלתי נלאה של פקיסטן וקטאר הניב התקדמות משמעותית בדרך לסיום המלחמה בלבנון", כתב עראקצ'י. "הוענקו פטורים על יצוא נפט ומוצרים פטרוכימיים, הוסר המצור, שוחרר חלק מהנכסים המוקפאים, והושקה תוכנית גדולה לשיקום ולפיתוח כלכלי של איראן".

עראקצ'י הדגיש כי "המבחן האמיתי הראשון: תא מניעת החיכוך בלבנון" - התייחסות למנגנון החדש שהוקם במסגרת מזכר ההבנות. דבריו מעידים על חשיבות שאיראן מייחסת להסדרה בלבנון כחלק מההסכם הכולל.

רקע: ימים דרמטיים בשיחות

השיחות בשווייץ עברו רגעים דרמטיים במהלך היום הראשון, כאשר המשלחת האיראנית עזבה את מתחם השיחות בעקבות איומים חריפים של . הנשיא האמריקאי טען כי הוא "מחזיק את כל הקלפים" מול המשטר האיראני והזהיר כי אם לא תושג התקדמות, "יש לי אופציה של 60 ימים ואז אני אעשה מה שאני רוצה".

למרות המתיחות, נראה כי הצדדים הצליחו להתגבר על המשבר ולהגיע להבנות ראשוניות. הסנאטור האמריקני לינדזי גראהם, המקורב לנשיא טראמפ, אמר בראיון כי שוחח עם הנשיא במשך 4.5 שעות ביום שישי האחרון, והעריך כי אם העסקה תיכשל, "הנשיא טראמפ הולך להשתלט על מצר הורמוז בכוח".

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4
טראמפ הוא בושה לאנושות . יזכר לרעה בסיפרי ההיסטוריה. גם בשמים לדראון עולם. עכשיו הראה את הפנים המכוערות שלו שהם האמת עליו.
צדיק המסיכות
למה הוא חייב לך משהו? תפסיק להאמין בו ולא תתאכזב שהוא מתהפך עליך
עולם הפוך
3
הם חושבים שאנחנו בגנון?! לא צריכים בייביסטר! הם מתוחזקים בזכותינו לא אנחנו בזכותם! היהודים זה לא עוד עסק כלכלי שלו!
קצת התבלבל….
2
להפסיק להתעסק במקל לראות מי מחזיק במקל לב מלכים ושרים ביד השם. כשרודפים אחרי לומדי התורה ועוד מרביצים להם באכזריות שאין לתאר זו התוצאה
מצפה לגאולה
1
אין צורך להיבהל, המעשים שלו מעידים שמשיח פה, ובע"ה יתגלה בקרוב.
הדס

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