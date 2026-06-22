הלילה (בין ראשון לשני) הסתיים הסבב הראשון של השיחות ההיסטוריות בדרג הבכיר בין ארצות הברית לאיראן באתר הנופש בורגנשטוק שבשווייץ. המדינות המתווכות, קטאר ופקיסטן, הודיעו על הקמת "מנגנון למניעת חיכוך בלבנון" - צעד דיפלומטי משמעותי שמעיד על התקדמות בשיחות, למרות שמדינת ישראל לא הוזכרה במפורש בהודעה.

על פי ההודעה המשותפת שפורסמה, הצדדים הסכימו להקים ועדה ברמה גבוהה שתפקח על ההיבטים הפוליטיים של מאמצי הגישור. "בהתבסס על מזכר ההבנות, הצדדים הסכימו להקים ועדה ברמה גבוהה שתפקח על ההיבטים הפוליטיים של מאמצי הגישור", נכתב בהודעה. "שני המשא ומתן הראשיים יגישו דוחות תקופתיים לוועדה וכן יובילו קבוצות עבודה ייעודיות בנושא הגרעין, סנקציות והקמת קבוצת עבודה למעקב ויישוב סכסוכים".

באשר ללבנון, ההודעה המשותפת פירטה כי "שני הצדדים הסכימו להקים קבוצת עבודה להפחתת הסלמה, המורכבת משני הצדדים ורפובליקת לבנון, בהנחיית המתווכים, כדי להבטיח עמידה בהפסקת הלחימה בלבנון, כפי שנקבע במזכר ההבנות". כמו כן צוין כי "שיחות טכניות מתוכננות להימשך לאורך שארית השבוע באתר הנופש בורגנשטוק כדי לדון בכל הנושאים הרלוונטיים".

בנוסף להסכמות בנושא לבנון, הצדדים הקימו ערוץ תקשורת ייעודי למניעת תקריות במצר הורמוז. "הוקם ערוץ תקשורת בין הצדדים לתקופה המוזכרת בסעיף 5 של מזכר ההבנות, במטרה למנוע תקריות ואי־הבנות ולהבטיח מעבר בטוח של כלי שיט מסחריים דרך מצר הורמוז", נאמר בהודעה.

איראן: "התקדמות משמעותית"

שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י מיהר לפרסם בחשבון הטוויטר שלו הערכה חיובית להישגי השיחות. "התיווך הבלתי נלאה של פקיסטן וקטאר הניב התקדמות משמעותית בדרך לסיום המלחמה בלבנון", כתב עראקצ'י. "הוענקו פטורים על יצוא נפט ומוצרים פטרוכימיים, הוסר המצור, שוחרר חלק מהנכסים המוקפאים, והושקה תוכנית גדולה לשיקום ולפיתוח כלכלי של איראן".

עראקצ'י הדגיש כי "המבחן האמיתי הראשון: תא מניעת החיכוך בלבנון" - התייחסות למנגנון החדש שהוקם במסגרת מזכר ההבנות. דבריו מעידים על חשיבות שאיראן מייחסת להסדרה בלבנון כחלק מההסכם הכולל.