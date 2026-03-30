כיכר השבת
מורשת קרב

229 שנות עוצמה בפריים אחד: ארה"ב משיקה צוללת תקיפה מודרנית

בנמל בוסטון נרשם השבוע רגע היסטורי נדיר, כאשר הטכנולוגיה המתקדמת ביותר של המאה ה-21 עגנה לצד סמל הגבורה של המאה ה-18 | הצוללת הגרעינית USS Massachusetts הושקה רשמית, כשהיא מציגה את עתיד הצי האמריקאי אל מול עברו המפואר (חדשות בעולם)

הצוללת הראשונה על שם מסצ'וסטס מצטרפת לצי חיל הים לצד ספינת המלחמה (צילום: Petty Officer 2nd Class Lucas Hastings)

בסוף השבוע האחרון, נחשף לעולם ניגוד ויזואלי יוצא דופן בנמל בוסטון. לצד ה"קונסטיטושן" (USS Constitution), ספינת מלחמה היסטורית שהושקה במקור בשנת 1797 ונחשבת לאחד מכלי השיט הפעילים הוותיקים ביותר בצי האמריקאי, עגנה הצוללת החדשה ביותר שהצטרפה לשירות – ה"מסצ'וסטס" .

המפגש ריכז בפריים אחד 229 שנים של עוצמה ימית אמריקאית, כשהוא מציג את כברת הדרך שעברה הטכנולוגיה הצבאית מאז ימי המפרשים ועד לעידן הגרעין.

ה"מסצ'וסטס" היא צוללת תקיפה מהירה מסדרת "וירג'יניה", המייצגת את חזית החדשנות של הצי. בנייתה עלתה למעלה מ-2.8 מיליארד דולר, היא שוקלת כ-8,000 טון ומסוגלת לצלול לעומקים העולים על 800 רגל (כ-240 מטרים).

הצוללת חמושה ב-24 טילי שיוט מסוג "טומהוק" ומאוישת על ידי צוות של 147 מלחים.

מפקד הצוללת, מייק סידסמה, הדגיש את ההתרגשות שבהבאת כלי שיט כה מודרני לנמל בוסטון ההיסטורי, אירוע שלא קרה מאז סוף שנות ה-80. מושלת מסצ'וסטס, מאורה הילי, הוסיפה כי ההשקה מדגישה את הקשר ההיסטורי העמוק של המדינה לביטחון האומה, במיוחד לקראת חגיגות ה-250 לארה"ב.

המפגש המרהיב בין הישן לחדש לא רק סיפק הצצה לעתיד הטכנולוגי, אלא שימש גם כהצהרת כוח משמעותית על רקע המתיחות הגיאופוליטית הנוכחית בעולם.

