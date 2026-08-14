בהצהרה חריגה שעשויה לשפוך אור על סדר העדיפויות האמיתי של ממשל טראמפ, חשף אמש (חמישי) סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס את היעדים המרכזיים של המדיניות האמריקנית כלפי איראן - כאשר מניעת נשק גרעיני איראני מופיעה רק במקום השני.

"מטרה מספר 1: לשמור על הנפט והגז זולים לאמריקנים. מטרה מספר 2: להבטיח שאיראן לעולם לא תשיג נשק גרעיני", כך הבהיר ואנס בריאיון לרשת פוקס ניוז, כשנשאל כיצד נראה מבחינתו סיום העימות עם איראן.

הדברים מגיעים על רקע הדיונים המתקיימים בימים האחרונים על אפשרות לחזרה למזכר ההבנות עם איראן, אם כי שלשום מסר בכיר איראני כי "לא חלה שום התקדמות" בנושא. במקביל, הממשל האמריקני ממשיך להדגיש את הלחץ הכלכלי כאסטרטגיה המרכזית.

"ארה"ב במעמד חזק יותר"

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ואנס פירט את החזון האמריקני: "הדבר שאני יכול לומר בביטחון הוא שאני חושב שזה ייגמר כשארה"ב במעמד חזק יותר, עם איראן בלי נשק גרעיני, ועם מצר הורמוז שחוזר למצב שבו מחירי הנפט והגז יציבים עבור העם האמריקני".

סגן הנשיא הדגיש את השימוש הסלקטיבי בכלים הכלכליים: "אנחנו משתמשים בכלים האלה בצורה מאוד סלקטיבית, אסטרטגית, כדי להשיג את התוצאה שהנשיא צריך לטובת העם. להבטיח שמדינות המפרץ ימשיכו לשלוח נפט וגז לכלכלת העולם, למען יציבות במחירי האנרגיה".

ואנס אף ציין את הירידה במחירי הנפט כהישג: "אני יודע שהנפט ירד היום, והוא ירד הרבה מהשיאים בימים הראשונים של הסכסוך". הדברים מאשרים את הגישה הזהירה יותר שמועדפת על-ידי הממשל, שמתמקד בלחץ כלכלי חזק על איראן במקום בפעולה צבאית.

"בידוד כלכלי שהעולם לא ראה"

בריאיון נפרד שקיים הלילה שר האוצר האמריקני סקוט בסנט לרשת ניוזמקס, הובהרה עוד יותר האסטרטגיה הכלכלית. "אנחנו הולכים ליישם אמצעים שמעולם לא נראו באיראן", הבטיח בסנט.

לדבריו, "זה יהיה שילוב של בידוד כלכלי שהעולם לא ראה אף פעם, והסגר המתמשך במצרי הורמוז שימנע מכל דבר להיכנס או לצאת מנמלי איראן". הדברים מצביעים על תכנית מקיפה להפעלת לחץ כלכלי חסר תקדים.