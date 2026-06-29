( צילום: לפי סעיף 27א )

רעידת האדמה הקטלנית שפקדה את צפון ונצואלה השאירה את הקהילה היהודית המקומית בפני משבר קיומי חסר תקדים. לפחות שני חברי קהילה נהרגו באסון, וכמה נוספים עדיין מוגדרים כנעדרים, כך דווח ב-YWN.

מעבר לאבדות הקשות בנפש, מאות תושבים יהודים מצאו את עצמם ללא קורת גג לאחר שבתיהם נהרסו כליל או ספגו נזקים מבניים קשים. הקהילה, שנמצאת ממילא במצב כלכלי מורכב, עומדת כעת בפני אתגר הומניטרי מסדר גודל שלא ידעה כמוהו. שעות ספורות לאחר רעידת האדמה הראשונית, החלו עשרות משפחות להגיע בהמוניהן אל מרכז הקהילה היהודית "הבראיקה" בבירה קראקאס. המרכז הפך בין רגע למחנה פליטים מאולתר, כאשר למעלה מ-400 בני אדם העבירו את הלילה הראשון במתחם. התמונה שנחשפה היתה קשה: משפחות שלמות נאלצו לישון על כיסאות חוף מפלסטיק ובתוך מכוניות שהוחנו בצפיפות על מגרש הכדורגל של המועדון. "זה היה באמת מזעזע", תיארה אחת התושבות את רגעי האימה. אימה: צעיר נטרף למוות לעיני הנופשים בבית המלון, צרחות נשמעו מהים יוסי נכטיגל | 08:46 ראשי הקהילה מסבירים כי החשש הגדול ביותר המונע מהתושבים לשוב לבתיהם הוא גל רעידות המשנה שממשיך לפקוד את צפון המדינה. הפחד הגדול ביותר שורר בקרב המשפחות שהתגוררו בבנייני מגורים גבוהים, שם כל תנודה קלה מעוררת פאניקה וחשש מקריסה כוללת.

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קהילה במצוקה כלכלית חמורה

יצוין כי רעידת האדמה הנוכחית תופסת את יהדות ונצואלה בנקודת שפל היסטורית. עוד לפני האסון, הקהילה התמודדה עם שנים ארוכות של משבר חריף במדינה, כאשר למעלה מ-300 משפחות יהודיות היו תלויות לחלוטין בסיוע הומניטרי של ארגונים יהודיים מקומיים ובינלאומיים.

ארגון הג'וינט היהודי-אמריקאי סיפק להן באופן קבוע מוצרי מזון בסיסיים ותרופות חיוניות המצויות במחסור ברשתות השיווק המקומיות. כעת, עם ההרס הנרחב, המצב הכלכלי של הקהילה צפוי להחמיר באופן משמעותי.

מאמצים נואשים להקמת תשתית

במהלך יום שישי האחרון, עם ההבנה כי המשבר צפוי להימשך זמן רב, החלו מארגני הקהילה בריצה נגד הזמן לרכישת מאות מזרנים עבור המפונים השוהים במרכז הקהילתי. במקביל, החלו אנשי המנהלה בעבודות להקמת מטבח קהילתי מיוחד שיוכל לספק ארוחות חמות למשפחות הרבות.

רוברטו מישקין, אחד ממנהיגי הקהילה הבולטים בוונצואלה, תיאר את המצב המורכב ואמר כי נכון לעכשיו כל השוהים במתחם נמצאים במקום בטוח. לדבריו, הנהגת הקהילה עושה מאמצים כבירים כדי להאכיל את המשפחות ולנהל את המשבר באופן המיטבי.

עם זאת, מישקין הדגיש את הקושי הרב: "מדובר במשימה קשה במיוחד לאור העובדה שמדובר בקהילה ענייה מאוד שמשאביה מוגבלים בבסיסם". הוא הוסיף כי הקהילה זקוקה לסיוע דחוף מארגונים יהודיים בעולם.

הרקע: אסון בקנה מידה היסטורי

רעידות האדמה הכפולות שפקדו את צפון ונצואלה, בעוצמה של 7.2 ו-7.5, גרמו להרס נרחב במדינות הצפוניות. מניין ההרוגים הרשמי עלה ל-1,430 בני אדם, ואלפים נוספים נפצעו באסון. כ-125 בניינים קרסו, לפי הערכות ארגון האו"ם.

מאמצי החילוץ במדינה מתנהלים תחת כאוס כבד, כאשר חלף חלון הזמן המרכזי של 72 השעות הראשונות. למעלה מ-430 רעידות משנה נרשמו מאז יום רביעי, מה שמקשה על חזרה לשגרה. ארגון יוניצ"ף דיווח כי כ-1.8 מיליון בני אדם, מתוכם כ-680,000 ילדים, נזקקים כעת לסיוע הומניטרי דחוף.