בצעד דרמטי ויוצא דופן, פרסם אתמול נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, מכתב פומבי המופנה אישית לנשיא רוסיה, ולדימיר פוטין. במכתב, אשר פורסם בתזמון מדויק בעוד המנהיג הרוסי נואם בפני כלי תקשורת בפורום הכלכלי הבינלאומי בסנט פטרבורג, קרא זלנסקי למקבילו במוסקבה לסיים את המלחמה שגובה מחיר דמים יקר משני הצדדים.

“אוקראינה מציעה לסיים את המלחמה באמצעות הידברות ישירה בינינו - בינך לביני”, כתב זלנסקי והכריז: “אני מציע פגישה”. הנשיא האוקראיני קרא לקיים את המפגש במדינה ניטרלית, דוגמת שווייץ, טורקיה או אחת ממדינות ערב, ודרש “לקבוע מועד ברור לפגישה כזו”.

במידה וייענו לדרישתו, התחייב זלנסקי כי אוקראינה מוכנה לקיים “הפסקת אש מלאה” לכל אורך זמן המשא ומתן. בנוסף, זלנסקי קרא להחזרת אזרחים וילדים שנלקחו מאוקראינה וכן הציע לבצע עסקת חילופי שבויים “הכל תמורת הכל” כצעד ראשון להרגעת הרוחות.

מכתבו של זלנסקי לא עסק רק בהצעות שלום, אלא כלל מתקפה אישית חריפה על פוטין ועל הדרך שבה ניהל את רוסיה במשך יותר משני עשורים. זלנסקי ציין כי כמעט מחצית מתקופת שלטונו של פוטין הוקדשה למלחמה באוקראינה: “לא משנה מה אמרת על נאט"ו, על גיאופוליטיקה או על השפה הרוסית - אלה היו רק תירוצים כוזבים למלחמה”, טען זלנסקי.

הוא פנה לנשיא רוסיה באמירה נוקבת: “זו בחירה אישית שלך - מלחמה שאין לה הצדקה אמיתית. כך ההיסטוריה תזכור אותה”.

בנוסף, מתח ביקורת אישית באומרו: “לאחר 26 שנים בשלטון, הגיל מתחיל לתת את אותותיו. עם הזמן גם העייפות ממך רק תלך ותגדל”.

זלנסקי גם עקץ לגבי האסטרטגיה הרוסית כשכתב כי “אתה באופן קבוע דוחה את תאריכי היעד לכיבוש האזורים האוקראיניים, ובמיוחד אזור דונייצק. ואתה לא תכבוש אותו גם השנה”.

במכתבו, ניסה זלנסקי להמחיש את הלחץ ההולך וגובר על רוסיה מבית, והזהיר כי המחיר שאזרחי רוסיה משלמים עלול להיות כבד מדי. “כולנו יכולים לראות שהרוסים מתחילים להרגיש פחות בנוח עם המציאות הזו - עם העובדה שהמלחמה מביאה עוד ועוד השלכות שליליות לרוסיה”.

“הם לא אוהבים את העובדה שאין סוף באופק למלחמה שלך”. זלנסקי אף התייחס במרומז להתרחבות המערכה והפגיעה בשטח הרוסי עצמו, כאשר הזכיר את מתקפת הכטב"מים של קייב: “הרוב המכריע של האוקראינים רואה בחיוב את העובדה שהכטב"מים ארוכי הטווח שלנו הגיעו לפתיחת הפורום בסנט פטרבורג, לאחר שטסו יותר מאלף קילומטרים”.

הוא אף שלח מסר מאיים כשכתב: “כידוע לך היטב, המרחק הזה אינו גבול היכולות שלנו”.

בהמשך התייחס לאבידות הקשות בחזית וטען כי רוסיה ספגה רק בחודש מאי יותר מ-30,000 הרוגים ופצועים קשה, וכי גם אוקראינה סופגת אבידות כואבות חרף יחס נפגעים שלדבריו עומד על “אחד לחמישה או אחד לשישה” לטובת קייב. “אנחנו מאבדים את אנשינו, וכל אובדן כואב לנו”, הדגיש הנשיא האוקראיני.

תגובת הקרמלין למכתב לא איחרה לבוא. דובר הקרמלין, דמיטרי פסקוב, אישר כי מוסקבה ראתה את המכתב וכי פוטין יעודכן בתוכנו. פסקוב הגיב בציניות להצעת הפגישה, ואמר כי אם זלנסקי מעוניין לפגוש את פוטין “הוא יכול להגיע למוסקבה בכל עת”. אולם, במכתבו של זלנסקי הובהר מראש כי הגעה לבירת רוסיה היא מבחינתו בגדר “לא בא בחשבון”.

זלנסקי התייחס במכתבו גם להשפעת הפוליטיקה העולמית על הסכסוך, ורמז על החשש מפני הסטת תשומת הלב של ארצות הברית מהמלחמה באירופה לעבר המזרח התיכון ואיראן: “אנחנו רואים שארצות הברית ממוקדת כולה בסוגיית איראן, וזה יהיה שגוי פשוט לחכות עד שהמלחמה באירופה תחזור למרכז תשומת הלב שלה”.

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הביע תמיכה במהלך ואמר כי “זה יהיה נהדר” אם שני המנהיגים ייפגשו: “הם צריכים לסיים עם זה”. פוטין עצמו ציין בסנט פטרבורג כי הצעותיו של טראמפ לסיים את המלחמה “יכולות להיות בסיס” להסכם שלום, אך הבהיר כי הדבר “ידרוש פשרות משתי המדינות”.