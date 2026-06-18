נחשף: תינוק שלא חוסן נאבק על חייו בשערי צדק

חיסון ( צילום: שאטרסטוק )

סיוט רפואי שכמעט נעלם מהעולם המודרני חזר לפתע לאולמות בית החולים שערי צדק בירושלים. תינוק כבן שנה, שלא קיבל את חיסוני השגרה, הגיע למרכז הרפואי כשהוא נאבק על כל נשימה ובמצב מסכן חיים. בתחילה עלה חשד שמא בלע גוף זר, אך בדיקות מהירות שביצעו הצוותים הרפואיים חשפו מציאות מדאיגה הרבה יותר.

מדובר בדלקת מכסה הגרון (אפיגלוטיטיס) – מחלה מסוכנת במיוחד שכמעט נעלמה מהמערכות הרפואיות בעולם המערבי בזכות תוכניות החיסון הרחבות. המחלה, שנגרמת על ידי חיידק ההמופילוס אינפלואנזה מסוג B, עלולה לחסום את דרכי הנשימה תוך שעות ספורות ולגרום לסכנת חיים ממשית. אבחון מהיר שהציל חיים הצוותים הרב-תחומיים במחלקת הילדים בשערי צדק זיהו במהירות את חומרת המצב. בזכות אבחון מדויק ומהיר, הצליחו הרופאים להתחיל בטיפול אינטנסיבי שהציל את חייו של התינוק. הילד אושפז במחלקת הטיפול הנמרץ לילדים, שם קיבל טיפול רפואי מתקדם במשך מספר ימים. שוטר שתועד כשהוא בועט במפגין חרדי הושעה מתפקידו | "לא שלטנו באירוע" משה בשן | 17.06.26 כיום, לאחר שמצבו הרפואי השתפר באופן משמעותי, הועבר התינוק להמשך טיפול במחלקת הילדים הכללית. הרופאים מעריכים כי ההחלמה תימשך מספר ימים נוספים, אך הסכנה הממשית חלפה. המקרה מדגיש את החשיבות הקריטית של חיסוני השגרה בגיל הרך. מחלה שכמעט נעלמה דלקת מכסה הגרון הייתה בעבר אחת המחלות המסוכנות ביותר בקרב ילדים צעירים. מכסה הגרון, המכונה אפיגלוטיס, הוא מבנה סחוסי קטן המכסה את כניסת דרכי הנשימה בעת הבליעה. כאשר הוא נדלק ומתנפח, הוא עלול לחסום את זרימת האוויר לריאות ולגרום לחנק. החיסון נגד חיידק ההמופילוס אינפלואנזה מסוג B, שהוכנס לתוכנית החיסונים הלאומית בישראל לפני עשרות שנים, הפחית באופן דרמטי את שכיחות המחלה. מקרים כמו זה של התינוק בשערי צדק הפכו נדירים ביותר, אך הם מזכירים מדוע חיסוני השגרה כה חיוניים.

הדמיה- מגדל האשפוז החדש בשערי צדק ( צילום: מושלי דגן ארכיטקטים )

אזהרה להורים

המקרה מצטרף לשורה של אירועים רפואיים שהדגישו בחודשים האחרונים את חשיבות החיסונים. בעוד שבעולם המערבי מחלות כמו דלקת מכסה הגרון כמעט ונעלמו, באזורים שבהם שיעורי החיסון נמוכים יותר המחלות הללו ממשיכות לגבות קורבנות.

רופאי שערי צדק מדגישים כי תוכנית החיסונים של משרד הבריאות מבוססת על מחקרים מדעיים מקיפים ומיועדת להגן על הילדים מפני מחלות מסוכנות. המקרה הנוכחי, שבו תינוק שלא חוסן נקלע לסכנת חיים ממשית, מהווה תזכורת חדה לכך שהחיסונים אינם רק המלצה – הם הגנה חיונית.

בשערי צדק מסרו כי התינוק ממשיך להשתפר, ומשפחתו מלווה אותו לאורך כל הדרך. הצוותים הרפואיים ממשיכים במעקב צמוד אחר מצבו, ומעריכים כי בתוך מספר ימים יוכל לשוב לביתו בריא ושלם.