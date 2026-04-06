מחקר חדש מעלה שאלות על הקשר בין אימונים למחלות לב

מחקר שנערך באוניברסיטת לידס שבבריטניה, במימון הקרן הבריטית לחקר הלב ופורסם בתחילת 2026, גילה כי גברים בני יותר מ-50, שהתאמנו במשך שנים באינטנסיביות, היו בסיכון גבוה יותר לפתח הפרעות בקצב הלב - אם כבר התפתחו בליבם צלקות מיקרוסקופיות שנוצרו כאשר שריר הלב נפגע – למשל מהתקף לב, דלקת או עומס ממושך – ותאי השריר שנהרסו הוחלפו ברקמת צלקת קשיחה במקום ברקמה תקינה.

כמעט מחצית מהנבדקים במחקר - 47% - הראו סימנים לצלקת בלב, בעיקר בחדר השמאלי, כאשר אצל הסובלים מצלקת נצפה סיכון גבוה פי 4.5 להפרעות קצב שעלולות להוביל לדום לב פתאומי.

ד"ר ואסים ג'אוועד, ראש צוות החוקרים, הסביר כי "הפעילות הגופנית עצמה אינה הגורם הישיר לנזק, אך אצל מי שכבר סובל מבעיה סמויה שאינו מודע אליה, היא עלולה לשמש כטריגר להפרעות קצב מסכנות חיים". לדבריו, העובדה שהצלקות התגלו רק במסגרת המחקר מלמדת שככל הנראה קיימים רבים נוספים המתאמנים בעצימות גבוהה מבלי לדעת שהם נושאים בעיה שקטה בלבם.

הטיעון בעד בדיקות לב

מחקר נוסף שפורסם בפברואר 2026 בכתב העת של המכללה האמריקאית לקרדיולוגיה בחן מעל 104 אלף צעירים בגילי 14 עד 35 שעברו בדיקות אק"ג. החוקרים גילו כי אחד מכל 300 נבדקים נמצא עם מום או בעיה לבבית שעלולה הייתה להוביל למוות פתאומי ללא טיפול מוקדם. יותר מ-40% מאותם צעירים שעברו אבחון קיבלו לאחר מכן טיפול מניעתי - החל מהשתלת דפיברילטור ועד ניתוחים מתקנים.

פרופ' מייקל פפדאקיס מאוניברסיטת סנט ג'ורג', לונדון, שעמד בראש המחקר, הדגיש כי "סקירות לב יכולות להציל חיים", אך הוסיף כי "בדיקה אחת אינה מספיקה, משום שחלק מהמחלות מתפתחות רק בהמשך החיים או מופיעות בשלבים קלים שקשה לאתר מוקדם".

נושא זה עמד גם במרכז כנס הקרדיולוגיה השנתי שהתקיים באפריל השנה בארה"ב, שם דנו מומחים באפשרות להרחבת הבדיקות המניעתיות בקרב ספורטאים ומתאמנים מבוגרים.

פעילות גופנית עדיין מומלצת - אך בזהירות

לצד האזהרות, מחקר שפורסם ב-30 במרץ בכתב העת European Heart Journal מצא כי גם פרקי זמן קצרים של פעילות נמרצת - אפילו ארבע עד חמש דקות ביום - מפחיתים את הסיכון למחלות לב וכלי דם בשיעור של 35% עד 50%. המחקר, שהתבסס על נתונים מ-96 אלף משתתפים, חיזק את המסקנה כי פעילות גופנית אינטנסיבית מועילה לרוב האוכלוסייה.

המומחים מסכימים כיום כי אין צורך להירתע מאימונים מאומצים - אך מומלץ לבצע הערכה קרדיולוגית לפני שמתחילים תוכנית אימונים תובענית, במיוחד בקרב גברים מבוגרים או אנשים עם גורמי סיכון משפחתיים.