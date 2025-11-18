כיכר השבת
פיתוח מחקרי מציל חיים

רובוטים זעירים מגנטיים פורצי דרך: מהפכה עולמית בטיפול בשבץ מוחי

חוקרים ממכון ETH בציריך פיתחו רובוטים מגנטיים בגודל מילימטרי, הנעים בתוך כלי הדם ומאפשרים הגעה מדויקת ליעדי התרופה - כולל קרישי דם קטלניים במוח | המערכת המשולבת, אשר פועלת בשלוש אסטרטגיות ניווט מתקדמות ומבוססת חומרים מאושרי FDA, השיגה הצלחה של 95% במודלים מתקדמים ובניסויים בבעלי חיים (בריאות)

רובוט זעיר שפותח במכון ETH (צילום: Luca Donati / ETH Zurich)

מהפכה רפואית נרשמה בשבוע שעבר באוניברסיטת ETH בציריך, כאשר צוות חוקרים חשף רובוטים זעירים בגודל של פחות משני מילימטרים, המסוגלים לשוטט בתוך מערכת כלי הדם האנושית ולמסור תרופות ישירות לקרישי דם, זיהומים ואף גידולים סרטניים. בעזרת מערכת ניווט מגנטית מתקדמת, הצליחו הרובוטים להתגבר על זרימת הדם הגבוהה ולנוע בשלוש אסטרטגיות: גלגול מדויק לאורך דפנות הכלי, משיכה מגנטית במהירות גבוהה נגד הזרם והנעה חכמה במפגש צמתים אנטומיים.

החוקרים שילבו ברובוטים מעטפת ג'ל מתכלה, שטעונה בכמות מדויקת של תרופה (למשל tPA – חומר ממיס קרישים, אנטיביוטיקה או תרופות נגד גידולים), לצד חלקיקי ברזל וטנטלום המאפשרים שליטה מרחוק ונראות ברנטגן. כאשר הרובוט מגיע לאתר היעד, נחשף לשדה מגנטי בתדר גבוה, הממיס את הקפסולה ומשחרר את התרופה במדויק אל האזור הפגוע. הצלחת המערכת נמדדה ביותר מ־95% במודלים סיליקוניים מתקדמים של כלי דם, הנמכרים כיום לאימונים רפואיים, וכן בניסויים בבעלי חיים גדולים - חזירים וכבשים, כולל ניווט מורכב בנוזל מוחי.

פרופ' בראדלי נלסון, ממובילי המחקר, מציין את האתגר הטכנולוגי העצום בניווט בסבך כלי הדם במוח האנושי ומסביר כי השילוב של שלוש אסטרטגיות מגנטיות הוא המפתח להבטחת הגעה מדויקת לכל אתר טיפולי. ד"ר פביאן לנדרס, מחבר ראשון של המאמר, מדגיש כי כל מרכיבי המערכת מבוססים חומרים שאושרו לשימוש קליני, וכי עיצוב המערכת נבנה במיוחד להשתלבות מהירה עם סביבת חדרי הניתוח הבינלאומית.​

מעבר לטיפול בשבץ מוחי ובקרישי דם, החוקרים מציינים כי רובוטים אלה פותחים פתח לטיפולים מונחים ומדויקים במגוון רחב של מחלות: מהמסת זיהומים מקומיים ועד אספקת תרופות לגידולים סרטניים. הצעד הבא, כך מדגישים החוקרים, הוא העברת הטכנולוגיה לניסויים קליניים בבני אדם - צעד שעשוי להעניק תקווה חדשה למיליוני חולים בכל העולם ולשנות את פני הרפואה המודרנית.

“הידיעה שיש בידינו טכנולוגיה שיכולה להאיץ ולשפר את הטיפול ולתת לחולים תקווה חדשה, היא המנוע המרכזי שלנו”, מסכם ד"ר לנדרס.

