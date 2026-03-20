חוקרים בסקוטלנד הפכו פסולת פלסטיק לתרופה לחולי פרקינסון

במחקר שפורסם בכתב העת Nature Sustainability, צוות חוקרים מאוניברסיטת אדינבורו הציג שיטה ביולוגית חדשנית שפיתח ההופכת בקבוקי פלסטיק ישנים לתרופה L-DOPA - המרכיב הפעיל המרכזי בטיפול בפרקינסון. מדובר בפעם הראשונה שחוקרים מצליחים לייצר תרופה נוירולוגית מחומר גלם שמקורו בפסולת פלסטיק.

בראש המחקר עומד פרופ’ סטיבן ואלאס מבית הספר למדעי החיים הביולוגיים באוניברסיטה. הצוות השתמש בחיידקי E. coli שעברו הנדסה גנטית, המסוגלים להמיר את הפולימר PET - החומר שממנו עשויים רוב בקבוקי המשקה בעולם - לתרופה באמצעות שורת תגובות ביולוגיות. הפלסטיק מפורק תחילה לחומצה טרפתלית, שממנה מייצרים החיידקים את ה־L-DOPA.

לדברי ואלאס, מדי שנה מיוצרים ברחבי העולם כ־50 מיליון טונות של פלסטיק מסוג PET, אך מרביתם אינם ממוחזרים ביעילות. "אם נוכל להפיק תרופה מצילת חיים מבקבוק פלסטיק שמושלך לפח," אמר, "אפשר רק לדמיין אילו שימושים נוספים נוכל למצוא בטכנולוגיה הזו. פסולת פלסטיק אינה רק בעיית סביבה - היא גם מקור פחמן שטרם נוצל".

ההישג הנוכחי מצטרף למחקר קודם שנערך באדינבורו בשנה שעברה, שבו הצליחו המדענים להפוך פלסטיק לאקמול. כעת מכוונים החוקרים להקים תעשייה שלמה של "ביו־אפציקלינג" – שימוש חוזר ומתוחכם בפסולת פלסטיק לייצור תרופות, חומרים קוסמטיים, תוספי טעם וריח, ואף חומרים לתעשייה.

המחקר התבצע במרכז Carbon-Loop Sustainable Biomanufacturing Hub – מיזם בעלות של 14 מיליון ליש"ט הנתמך על ידי רשות החדשנות הבריטית ומכון הביוטכנולוגיה התעשייתית. לאחר שהוכיחו שהשיטה עובדת בקנה מידה ניסויי, הצוות מתכנן כעת לשפר את יעילות התהליך ולהתאים אותו לייצור תעשייתי.

ד"ר ליז פלצ'ר, סגנית מנכ"ל המכון, ציינה כי "זו דוגמה מובהקת לאופן שבו ניתן לעצב מחדש תהליכי ייצור כך שיעבדו יחד עם הטבע - ויביאו תועלת ממשית לאדם ולסביבה". עם זאת, החוקרים מודים כי נדרשת עוד עבודה כדי לבחון את ההיתכנות הכלכלית והסביבתית של המיזם לפני הפיכתו למוצר מסחרי.