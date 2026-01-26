כיכר השבת
לא כמו שחשבנו

מחקר חדש: הקשר בין זמן מסך להתפתחות הילד

אסופת מחקרים חדשה שפורסמה ב־Frontiers in Public Health קורא לחברות ולעולם הרפואה לנטוש את תפיסת "השעון" ולהתמקד באיכות התוכן הדיגיטלי שאליו נחשפים ילדים | הנתונים מתפרסמים על רקע גיבוש הנחיות מדיניות חדשות בארה"ב ובבריטניה בנוגע לזמן מסכים בקרב צעירים (בריאות)

זמן מסך הוא לא המדד היחיד (צילום: Shutterstock)

אסופת מחקרים חדשה בשם "Children’s Health and Screen Time", שפורסמה ב־19 בינואר 2026 בכתב העת המדעי Frontiers in Public Health, מציגה גישה מחודשת להבנת הקשר שבין זמן מסך להתפתחות הילד. במקום למדוד שעות שימוש בלבד, מדגישים החוקרים כי השאלה המרכזית כיום היא כיצד סוג התכנים והאופן שבו ילדים צורכים אותם משפיעים על בריאותם הפיזית, הרגשית והחברתית.

עורכי הקובץ - ממכללת החינוך של הונג קונג ואוניברסיטת אריסטו בסלוניקי – מסכמים את המגמה כך: "השאלה כבר איננה האם ילדים ישתמשו במסכים, אלא כיצד השימוש הזה מעצב את רווחתם".

ממצאי המחקרים מראים כי קיים הבדל מהותי בין שימוש יוצר לשימוש צרכני. לדוגמה, מחקר של החוקרים צאו ולי מצא כי בילדים בגיל הגן, פעילות דיגיטלית יצירתית פועלת כגורם מגן ל הנפשית, בעוד שצריכת תוכן בידורי בלבד נקשרה לדפוסי רווחה בעייתיים יותר. מנגד, מחקר של רג'יר ועמיתיו מזהיר כי פלטפורמות חברתיות דוחפות לילדים תכנים מזיקים ולעיתים אף מסיתים, באמצעות אלגוריתמים המחזקים רגשות של שנאה ומיזוגיניה.

הפרסום המדעי מגיע בזמן שבו מדינות שונות בוחנות מחדש את מדיניות המסכים שלהן. ב פרסמה האקדמיה האמריקאית לרפואת ילדים הנחיות חדשות, שלפיהן "זמן מסך כשלעצמו כבר לא מספר את כל הסיפור". בבריטניה, הממשלה הודיעה כי תנסח בחודשים הקרובים המלצות רשמיות להורים לילדים בגילי 5–16, וכן הנחיות נפרדות לגיל הרך.

בעקבות התפתחות המחקר, מתחדדים גם כלי המדידה. אחד הפיתוחים החדשים שהוצגו באוסף הוא סולם "Affinity-TV" ו־"Affinity-Mobile", שנועד למדוד את המשיכה הטבעית של פעוטות למסכים - מדד שיכול לנבא סיכון לשימוש מוגזם בעתיד. עם זאת, החוקרים מדגישים כי נדרשת עבודה רבה כדי לחשוף את ההשפעות ארוכות הטווח של תוכן מבוסס בינה מלאכותית ואת הפערים החברתיים־כלכליים בגישה לטכנולוגיה.

כפי שמסכמים העורכים: "הוויכוח על זמן מסך לבדו כבר מיצה את עצמו. העתיד טמון בהבנת ההקשר, התכנים והחוויה האנושית שבמרכז המפגש של ילדים עם העולם הדיגיטלי."

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בעולם הבריאות:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר