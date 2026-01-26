מחקר חדש: הקשר בין זמן מסך להתפתחות הילד

אסופת מחקרים חדשה בשם "Children’s Health and Screen Time", שפורסמה ב־19 בינואר 2026 בכתב העת המדעי Frontiers in Public Health, מציגה גישה מחודשת להבנת הקשר שבין זמן מסך להתפתחות הילד. במקום למדוד שעות שימוש בלבד, מדגישים החוקרים כי השאלה המרכזית כיום היא כיצד סוג התכנים והאופן שבו ילדים צורכים אותם משפיעים על בריאותם הפיזית, הרגשית והחברתית.

עורכי הקובץ - ממכללת החינוך של הונג קונג ואוניברסיטת אריסטו בסלוניקי – מסכמים את המגמה כך: "השאלה כבר איננה האם ילדים ישתמשו במסכים, אלא כיצד השימוש הזה מעצב את רווחתם".

ממצאי המחקרים מראים כי קיים הבדל מהותי בין שימוש יוצר לשימוש צרכני. לדוגמה, מחקר של החוקרים צאו ולי מצא כי בילדים בגיל הגן, פעילות דיגיטלית יצירתית פועלת כגורם מגן לבריאות הנפשית, בעוד שצריכת תוכן בידורי בלבד נקשרה לדפוסי רווחה בעייתיים יותר. מנגד, מחקר של רג'יר ועמיתיו מזהיר כי פלטפורמות חברתיות דוחפות לילדים תכנים מזיקים ולעיתים אף מסיתים, באמצעות אלגוריתמים המחזקים רגשות של שנאה ומיזוגיניה.

הפרסום המדעי מגיע בזמן שבו מדינות שונות בוחנות מחדש את מדיניות המסכים שלהן. בארצות הברית פרסמה האקדמיה האמריקאית לרפואת ילדים הנחיות חדשות, שלפיהן "זמן מסך כשלעצמו כבר לא מספר את כל הסיפור". בבריטניה, הממשלה הודיעה כי תנסח בחודשים הקרובים המלצות רשמיות להורים לילדים בגילי 5–16, וכן הנחיות נפרדות לגיל הרך.

בעקבות התפתחות המחקר, מתחדדים גם כלי המדידה. אחד הפיתוחים החדשים שהוצגו באוסף הוא סולם "Affinity-TV" ו־"Affinity-Mobile", שנועד למדוד את המשיכה הטבעית של פעוטות למסכים - מדד שיכול לנבא סיכון לשימוש מוגזם בעתיד. עם זאת, החוקרים מדגישים כי נדרשת עבודה רבה כדי לחשוף את ההשפעות ארוכות הטווח של תוכן מבוסס בינה מלאכותית ואת הפערים החברתיים־כלכליים בגישה לטכנולוגיה.

כפי שמסכמים העורכים: "הוויכוח על זמן מסך לבדו כבר מיצה את עצמו. העתיד טמון בהבנת ההקשר, התכנים והחוויה האנושית שבמרכז המפגש של ילדים עם העולם הדיגיטלי."