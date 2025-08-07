זינוק של כ-30%: זהו מספר חולי הקורונה הקיימים כיום בישראל

על פי נתוני משרד הבריאות, ישנה עלייה הדרגתית במספר המאובחנים בנגיף הקורונה בישראל במהלך השבועות האחרונים. הנתונים מראים כי רק בשבוע האחרון, אובחנו בישראל 141 חולים חדשים, המהווים עלייה של כ-30% בהשוואה לשבוע שקדם לו. נכון לתחילת השבוע הנוכחי, מספר החולים הפעילים עומד על 430.
על אף העלייה במספר המאומתים, חשוב להדגיש כי נתוני התחלואה כיום, עדיין רחוקים מאוד מהשיאים שנרשמו בתקופות המגפה.
במשרד הבריאות שבים וממליצים לציבור להמשיך להקפיד על היגיינה אישית ולנהוג באחריות על מנת למנוע התפשטות נוספת של הנגיף.
אחת מאלו שנדבקו בנגיף סיפרה ל- ynet: "ברגע שהתחלתי להרגיש חולשה קיצונית, הבנתי שאני חולה. לא היה לי חום, אבל העייפות פשוט ריסקה אותי. ידעתי שאני חולה עוד לפני שבדקתי, ובאמת יצאה בדיקה חיובית".
