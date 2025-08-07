זינוק של כ-30%: זהו מספר חולי הקורונה הקיימים כיום בישראל

הקורונה בישראל | ארכיון ( צילום: דוד כהן - פלאש 90 )

על פי נתוני משרד הבריאות, ישנה עלייה הדרגתית במספר המאובחנים בנגיף הקורונה בישראל במהלך השבועות האחרונים. הנתונים מראים כי רק בשבוע האחרון, אובחנו בישראל 141 חולים חדשים, המהווים עלייה של כ-30% בהשוואה לשבוע שקדם לו. נכון לתחילת השבוע הנוכחי, מספר החולים הפעילים עומד על 430.