כיכר השבת
"העייפות ריסקה אותי"

זינוק של כ-30%: זהו מספר חולי הקורונה הקיימים כיום בישראל

מדד חולי הקורנה מתפס שוב: במהלך השבוע שעבר נרשמה עלייה של כ-30% במספר המאומתים עם 141 חולים חדשים | בישראל יש כרגע 430 חולי קורונה (בריאות)

הקורונה בישראל | ארכיון (צילום: דוד כהן - פלאש 90)

על פי נתוני משרד הבריאות, ישנה עלייה הדרגתית במספר המאובחנים ב בישראל במהלך השבועות האחרונים. הנתונים מראים כי רק בשבוע האחרון, אובחנו בישראל 141 חולים חדשים, המהווים עלייה של כ-30% בהשוואה לשבוע שקדם לו. נכון לתחילת השבוע הנוכחי, מספר החולים הפעילים עומד על 430.

על אף העלייה במספר המאומתים, חשוב להדגיש כי נתוני התחלואה כיום, עדיין רחוקים מאוד מהשיאים שנרשמו בתקופות המגפה.

במשרד הבריאות שבים וממליצים לציבור להמשיך להקפיד על היגיינה אישית ולנהוג באחריות על מנת למנוע התפשטות נוספת של הנגיף.

אחת מאלו שנדבקו בנגיף סיפרה ל- ynet: "ברגע שהתחלתי להרגיש חולשה קיצונית, הבנתי שאני חולה. לא היה לי חום, אבל העייפות פשוט ריסקה אותי. ידעתי שאני חולה עוד לפני שבדקתי, ובאמת יצאה בדיקה חיובית".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בעולם הבריאות:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר