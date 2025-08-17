ניסוי קליני חלוצי שבוצע באוניברסיטת רוקפלר בניו יורק מציג תוצאות יוצאות דופן בעולם הטיפולים האימונותרפיים: תרופה ניסיונית בשם 2141‑V11, נוגדן אגוניסטי ל‑CD40, הצליחה לגרום להיעלמות מוחלטת של גידולים מפושטים אצל שני חולים, ואף לצמצם את ממדי המחלה אצל מחצית מהמשתתפים בניסוי.

במהלך המחקר, 12 חולים עם סוגי סרטן מתקדמים - בהם מלנומה וסרטן כליה – קיבלו הזרקות מקומיות של התרופה ישירות לגידולים. השיטה התבררה כיעילה לא רק באתר ההזרקה: מערכת החיסון שהופעלה הצליחה להילחם גם בגרורות באיברים אחרים שלא טופלו ישירות.

פרופ’ ג’פרי רבטש, שהוביל את המחקר, הסביר כי בעבר ניסיונות דומים כשלו בשל תופעות לוואי קשות, שכן מתן הנוגדן דרך הווריד גרם להפעלת מערכת החיסון בכל הגוף. בגרסה החדשה והמהונדסת, התרופה חזקה פי עשרה מגירסאות קודמות, אך בטוחה לשימוש – מאחר שההזרקה מתבצעת באופן מקומי בגידול עצמו.

הממצאים היו דרמטיים במיוחד אצל מטופלת במלנומה שסבלה ממאות גידולים ברגליה: הזרקה אחת בלבד לְגידול בירך הספיקה כדי שכל שאר הנגעים ייעלמו. תוצאה דומה נצפתה אצל חולה נוספת עם גרורות בעור, בכבד ובריאות.

בדיקות רקמה הראו כי התרופה הפכה את סביבת הגידול למוקד פעילות חיסונית המזכיר מבנה של בלוטת לימפה, מה שהגביר את יכולת תאי החיסון לתקוף את הסרטן.

בעקבות ההצלחה, נפתחו כעת ניסויים מתקדמים בבתי חולים מובילים בארה״ב, בהם סלוֹאן קטרינג בניו יורק ואוניברסיטת דיוק, כדי לבדוק את יעילות התרופה גם בסרטן הערמונית וגידולי מוח מסוג גליובלסטומה. בסך הכול צפויים להשתתף מאות חולים בניסויים החדשים.

המטרה הבאה של החוקרים היא להבין אילו מטופלים מגיבים בצורה הטובה ביותר לטיפול, וכיצד ניתן להרחיב את שיעור ההצלחה מעבר ל־30% המאפיינים כיום את טיפולי האימונותרפיה הקיימים.